Schnelles Aufladen für Elektroautos an der neuen Tesla Destination Charger Station im schlossgut gross schwansee!

Hamburg, August 2017Das inmitten fast unberührter Natur gelegene schlossgut gross schwansee kombiniert norddeutsche Idylle mit exklusivem Lifestyle – ab sofort ist das schlossgut gross schwansee nun auch Standort einer Tesla Destination Charger Station. Als beliebtes Urlaubsziel für Wohlfühlaufenthalte an der Ostsee bietet das Hotel nun eine Tesla Destination Charger-Station! Nachhaltiger Elektro-Lifestyle direkt an der Ostsee!Die Ladestation von Tesla im schlossgut gross schwansee ermöglicht jedem Autofahrer des Tesla Modell S, des Tesla Modell X und aller zukünftigen Tesla Modelle zuverlässiges Aufladen der Autobatterie. Selbstverständlich können auch Elektroautos anderer Hersteller geladen werden. Mit einer Höchstleistung von 22 kW lassen sich die Ladegeräte wie bei einer Wandsteckdose einfach an das Elektroauto anschließen und aufladen − und das bei minimalem Aufwand!Der Elektroautohersteller Tesla will, mit dem Ziel, das Netz seiner Destination Charger genannten Ladestationen zu vergrößern, bequemes Laden an vielen Standorten ermöglichen. So auch am schlossgut gross schwansee. Mithilfe der Model S App von Tesla, die darüber informiert, sobald der schnelle Ladevorgang abgeschlossen ist, lässt sich währenddessen ein gemütlicher Spaziergang über das idyllische Gelände des schlossgut gross schwansee oder entlang des nahe gelegenen Ostseestrandes machen.Ein vielseitiges Hotel- und Lifestyleangebot lädt auf kulinarische und attraktionsreiche Ausflüge ein, bei denen man gerne noch länger im schlossgut gross schwansee verweilt.Das „Schlossrestaurant 1745“ bietet unter der Leitung des Küchenchefs Alexander Prüß saisonale und regional inspirierte Küche auf höchstem Niveau. Ein passendes Glas Wein lässt sich anschließend oder bereits als Aperitif in der Dornier-Bar genießen.Wohltuende Wellnessbehandlungen im SPA des schlossgut gross schwansee und ausgiebige Spazier- und Wandermöglichkeiten lassen jeden Gast den Lifestyle des Schlossgutes verspüren und verführen zur Sehnsucht, immer wieder zu diesem Ort der Entspannung für Körper und Seele zurückzukehren. Der naturverbundene Gast des schlossgut gross schwansee freut sich über ein umweltfreundliches und komfortables Reiseangebot mit den neuen Tesla Superchargern.Weitere Informationen, Preise und Termine ebenfalls unter www.schwansee.de



