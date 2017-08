"Schlag den Panda" im Eintracht-Stadion

(fair-NEWS)

(NL/2994542473) Braunschweig. Teilnehmer und Zuschauer der wohl sportlichsten Netzwerkparty der Region, des 9. HYGIA Firmenlaufs Braunschweig, können sich in diesem Jahr auf ein ganz außerordentliches Event freuen.Am 23. August werden so viele Firmenläuferinnen und Firmenläufer wie nie zuvor auf die rund 5 Kilometer lange Strecke in und um das legendäre Eintracht-Stadion gehen. Zudem hat sich der neue offizielle Firmenlauf-Partner, die HYGIA-Gruppe, für das Event eine spannende Aktion ausgedacht, bei der jeder mitmachen und gewinnen kann.Der HYGIA-Panda lädt zum DuellNach dem Vorbild der TV-Sendung "Schlag den Raab können Firmen sich bei "Schlag den Panda" spielerisch messen. Teilnehmer treten dabei in fünf per Zufallsprinzip ausgewählten Spielen gegen den HYGIA-Panda an. Die erzielten Punkte werden dann jeweils der eigenen Firma gutgeschrieben. Die Firma mit den meisten Punkten gewinnt das Event-Game. "Schon für die Teilnahme an dem Spiel werden Punkte vergeben, so dass jeder hochmotiviert sein dürfte, seine Firma zu vertreten, betont Christian Haertle, Geschäftsführer HYGIA-Gruppe mit den Fitness-Studios HYGIA, Vienna Fitness und McV.Theoretisch könnten mehrere Tausend Firmenläufer und Zuschauer die Chance ergreifen, sich dem HYGIA-Panda zu stellen. Denn die Firmenlauf-Veranstalter rechnen für die aktuelle Auflage des HYGIA Firmenlaufs Braunschweig mit einer Rekordbeteiligung. "Schon jetzt verbuchen wir über 3.000 Anmeldungen und bis zum 11. August ist noch Zeit, sich für das Event anzumelden", erklärt Conrad Kebelmann von der veranstaltenden Agentur Die Sportmacher. Die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es auf der Firmenlauf-Webseite <a href="www.firmenlauf-braunschweig.de." title="www.firmenlauf-braunschweig.de."> www.firmenlauf-braunschweig.de.</a> Neben dem sportlichen und spielerischen Vergnügen wird der 9. HYGIA Firmenlauf Braunschweig denTeilnehmern einmal mehr richtig einheizen. Schließlich rufen die Veranstalter zu einer großen Firmenlauf-Party auf. Gemeinsam mit Kooperationspartner Radio21 konnten Die Sportmacher die rockenden Frauender Live-Band Push It Up aus Hamburg verpflichten, die mit heißen Hits wie "Pokerface" und Rockklassikern wie Sex on Fire für die richtige Stimmung sorgen werden."Offizieller Firmenlauf-Parkplatz" wird präsentiert von CleanCar Auto-Wasch-Center: Saubere Leistung!Die Firmenlauf-Macher rechnen mit deutlich steigenden Teilnehmer- und Zuschauerzahlen und habendaher den "CleanCar Firmenlauf-Parkplatz" auf dem Schützenplatz eingerichtet. "Wir freuen uns sehr überdas Engagement von CleanCar, welches uns diese Lösung ermöglicht. Für die Firmenläufer reduziert sichder Stressfaktor der Parkplatzsuche dadurch erheblich. Unter allen Parkplatz-Nutzern wird zudem noch einattraktiver Preis im Rahmen des Bühnenprogramms ausgelost", erklärt Veranstalter Conrad Kebelmann.Wie bei jeder Mannschaft des Firmenlaufs steht auch bei den CleanCar Auto-Wasch-Centern das Team imMittelpunkt. Dank hoher Geschwindigkeit, feiner Technik und beständiger Leistung erwarten den Kundenoptimale Waschergebnisse und ein erstklassiger Service an jeder der insgesamt 29 Filialen. DieBraunschweiger CleanCar-Filiale befindet sich auf der Frankfurter Straße 241.



Bildinformation: "Schlag den Panda" im Eintracht-Stadion