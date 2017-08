Mit FLOWFACT macht das Makeln erst richtig Spaß

(fair-NEWS) Immobilienmaklersoftware FLOWFACT Performer CRM



Makler kennen den sensiblen Verlauf vom Erstkontakt mit einem Kauf- oder Verkaufsinteressenten bis zum Abschluss. Hier sind ein präzises Timing und die exakte Verwaltung aller Daten erforderlich. Die Software für Immobilienmakler erfasst und verknüpft diese Daten sowohl bezüglich der Käufer und Verkäufer als auch mit den vorhandenen Immobilien Tools und der Bauträger Software. Erfolge in der Immobilienwirtschaft hängen direkt davon ab, Kundenwünsche genau zu kennen und mit den vorhandenen Möglichkeiten auf dem Immobilienmarkt abzugleichen.



Eine verpasste Gelegenheit kommt so schnell nicht wieder, das wissen Makler. Mit der Immobilienmaklersoftware können sie in Zukunft Angebote und Terminierungen exakt eingrenzen. Darüber hinaus spart die CRM-Software natürlich sehr viel Zeit - siehe oben - und verschafft dem Makler diejenigen Zeitressourcen, die er für Kundengespräche und Besichtigungen benötigt. Die Immobilien CRM dient der Vertriebssteuerung und durch ihre Verknüpfung mit der Bauträger Software auch den nötigen Analysen und dem Überblick über die vorhandenen Immobilien Tools.



Gleichzeitig liefert die Software für Immobilienmakler fundierte Entscheidungshilfen. Moderne Makler erreichen durch die Immobilien CRM in kürzerer Zeit mehr Abschlüsse, weil ihnen die Immobilienmaklersoftware die jeweils besten Chancen bei profitablen Kunden aufzeigt - das Ganze natürlich auch mobil.



