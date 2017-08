VarioColors USB-Sticks in Wunschfarben für Urlaubs- und Hochzeitsvideos

(fair-NEWS)

USB-Sticks sind praktisch, leicht überall mit hinzunehmen und haben eine Menge Speicherplatz.Ideal für den eigenen Gebrauch, zum Verschenken an Bekannte und Freunde oder als praktisches Werbegeschenk.Mit VarioColors kann erstmals jeder seinen eigenen USB-Stick farblich kombinieren.Die Farbe des VarioColors USB-Stick Körpers und die Farbe des Schutzbügels können nach eigenen Vorlieben kombiniert werden."Ein Kunde wollte als Dankeschön nach seiner Hochzeit einen komplett weissen USB-Stick mit Fotos und Videos an die Hochzeitsgäste verschenken", erklärtProduktmanagerin Vivian Marter,"da war die Idee für verschiedenfarbige VarioColors USB-Sticks geboren".Danach kamen immer mehr Ideen wie einen goldfarbenen Bügel für die Goldene Hochzeit, ein blauer Stick für den neugeborenen Jungen oder ein roter für die Frischverliebten.Für die schönsten Erinnerungen wie Hochzeit, Urlaub, Abitur und vieles mehr in Form von Videos und Fotos bieten die VarioColors USB-Stick das optimale SpeichermediumDa es keine Mindestmengen gibt sind sie zum Beispiel auch zur Datenarchivierung in verschiedenen VarioColors Farbkombinationen geeignet.VarioColors USB-Sticks sind auch hervorragende Werbeartikel und können zusätzlich mit einer hochwertigen Lasergravur versehen werden.Ein individuell kombinierter VarioColors USB-Stick mit einer Speicherkapazität von mindestens 8GB - soviel wie 10 CDs - kostet dabei weniger als 10 Euro.Weitere Informationen unter <a href="www.variocolors.de"> www.variocolors.de</a>



Bildinformation: VarioColors USB-Sticks in Wunschfarben