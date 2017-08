Kleine Erfrischungen

(fair-NEWS)

In der Koboldküche geht es auch bei hohen Temperaturen stets lustig und geschäftig zu. Die kleinen Gesellen haben da auch schnell mal ein paar leckere Rezepte zur Abkühlung parat. Mit tollen Tipps und Gerichten für eine Kinderparty kommen hier vor allem die Kids auf ihre Kosten!Popcornzauber auf Eis (Zauberhafte Gerichte aus der Koboldküche)Zutaten:400 ml Milch200 g Naturjoghurt200 g Mascarpone200 g Popcorn100 g weiße, grob gehobelte Kuvertüre50 g ZuckerMilch mit dem Zucker und dem Popcorn (eine Handvoll von dem Popkorn als Deko aufheben) aufkochen, pürieren und für 12 Stunden im Kühlschrank ziehen lassen.Mascarpone und Naturjoghurt mit einem Mixer erst langsam, dann 2 Min. schnell aufschlagen.Kalt gesiebte Popcornmilch in die Eismasse gießen und geraspelte Kuvertüre dazugeben. Noch einmal kurz gut durchrühren und für 10 Stunden ins Gefrierfach stellen.Vor dem Servieren das restliche Popcorn über das Eis streuen.Über Kobolde (Auszug aus dem Buch)Kobolde können, wenn sie sich bedroht fühlen, auch böse und hinterhältig reagieren und die Arbeit der Menschen zerstören, deshalb stellte man früher in manchen Gegenden ein Schälchen mit Milch oder anderen Leckereien bereit, um sie zu besänftigen. Sie lieben Süßes und Teigwaren, deshalb beginnt dieses etwas außergewöhnliche Kochbuch auch in der Backstube. Nur wenige Kobolde (meist die Hauskobolde) verzehren Fleisch oder Fisch, daher ist die Auswahl an fleischhaltigen Gerichten hier auch sehr begrenzt. Dafür mögen die kleinen Wesen Früchte und Pflanzen aller Art und bereiten gern etwas Schmackhaftes daraus.Die Rezepte dieses Kochbuches geben einen kleinen Einblick in die doch sehr vielseitige Kochkunst des Kleinen Volkes.Der Kobold Nepomuck wünscht viel Spaß und gutes Gelingen beim Nachkochen der Gerichte und natürlich Guten Appetit!Zauberhafte Gerichte aus der KoboldkücheProduktinformation• Taschenbuch: 100 Seiten• Verlag: Books on Demand; Auflage: 1 (8. Oktober 2014)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 3735792154• ISBN-13: 978-3735792150• Größe und/oder Gewicht: 12,7 x 0,5 x 20,3 cm© Christine Erdiç



Bildinformation: Frau Christine Erdiç