Eine virtuelle Fahrradtour durchs eigene Wohnzimmer

(fair-NEWS) Die Fahrradtour im Freien, durch die frische Luft ist immer noch eine beliebte Freizeitbeschäftigung. Das Fahrradfahren wird aber nicht nur als eine Freizeitbeschäftigung angesehene, sondern noch einiges öfters als Sportart um richtig in Schwitzen zu kommen. Was ist jedoch, wenn es einem im Freien nicht mehr möglich ist Fahrrad zu fahren, wegen beispielsweise Schnee und Eis oder auch schon, weil fahren im Regen keinen Spaß macht? Das ist einer von vielen Gründen, weshalb der Fahrrad Rollentrainer auf den Markt gebracht wurde. Die verschiedenen Rollentrainer Rollentrainer für das eigene Fahrrad gibt es mittlerweile von einigen Herstellern. Hierzu zählen unter anderem CycleOps, Elite, Kickr, Kurt Kinetic und Taxc und viele mehr. Der Klassiker unter den Rollentrainern, der ein sehr realistisches Fahrgebiet bieten soll ist der CyclesOps aus Aluminium. Er wird als sehr schnell einsatzbereit und gut zum Warmfahren bezeichnet. Jedoch ebenso als sehr laut, wenn Stollenreifen auf dem Rollentrainer genutzt werden.Als Unkompliziert, mit einer Direkt Antriebsrolle bei der die Kette übe eine Extra Kassette gelegt wird ist der Elite Turbo Muin Fahrrad Rollentrainer gemeint. Er soll ein gute Fahrgefühl mit minimalem Geräuschpegel bieten. Der Vorteil hierbei ist auch dass keine weiter Software mehr benötigt wird, daher der Begriff „unkompliziert“. Als Nachteil stellt sich hier der Wechsel von normalen zu Steckachsen dar.Der innovative Rollentrainer von Kickr Snap, ist ein typischer Klassiker in einem neuen Gewand. Hierbei wird über ein PC-Programm oder einer App die Leistung der Rolle bestimmt. Nachteil, wie bei fast allen rechnerbasierten Bremssystemen, ist die ungenaue Wattanzeige, die während des Trainings schwankt. Auch wird hierzu nun eine Steckdose benötigt. Der große Vorteil hiervon ist jedoch, dass das Training in sehr kurzer Zeit hochgeladen werden kann. Fazit des Indoor-Fahrradfahrens mit dem eigenen BikeDie Webseite des Fahrrad Rollentrainers (https://fahrrad-rollentrainer.net/) zeigt, dass somit Unterhaltung und Abwechslung ins Training bringen. Das Tretgefühl mit einem Rollentrainer ist durchweg gut und fühlt sich realistisch zu einem echten Widerstand an. Die Möglichkeit auch bei schlechtem Wetter zu Hause mit dem eigenen Fahrrad trainiere zu können, bietet für einige nützliche Vorteile.



