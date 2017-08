Eine filmische Hommage an Berlin

(fair-NEWS)

DER FILM: „BERLIN - LAYERS OF MOVEMENT“, 2017 (Länge 45 Minuten) von Natascha Küderli am Dienstag, den 19. September 2017 um 19 Uhr im Kino Babylon, Rosa-Luxemburg-Straße 30, 10178 Berlin.DIE FOTOKOLLAGEN: vom 8. September bis 13. Oktober 2017 in der alten feuerwache, Projektraum (Marchlewskistr. 6, 10243 Berlin) in der Gruppenausstellung „Fortsetzung jetzt! (Teil 3)“, Jubiläumsausstellung zu 150 Jahre Verein der Berliner Künstlerinnen 1867 e.V., unter Schirmherrschaft von Monika Grütters, Staatsministerin für Kultur und Medien, kuratiert von Dr. Claudia Beelitz, Vernissage am Donnerstag, den 7. September um 19 Uhr, allgem. Öffnungszeiten: Di-Do 11-19, Fr-So 12-20 UhrBerlin bewegt - Berlin in Bewegung - Berlin in bewegten Bildern: Der vierfach preisgekrönte Kunstfilm „Berlin - Layers of Movement“ der schweizerischen Fotokünstlerin Natascha Küderli wird zur Hommage an die Hauptstadt. Dieser 45- minütige Dokumentarfilm in Farbe erfasst die pulsierende Stadt in ihren vielschichtigen Bewegungsadern und zeigt dabei auch Seele. Die Idee zu diesem Kunstprojekt der Wahl-Münchnerin entstand vor 12 Jahren: „Aus der Perspektive einer Bootstour unter den Berliner Brücken hindurch entdeckte ich damals die einzigartigen Schnittstellen, an denen sich Züge, Fußgänger, Autos, Fahrradfahrer, U-und S-Bahnen wie magisch zur gleichen Zeit treffen. Das wollte ich zeigen und Berlin in seiner Einzigartigkeit auch damit ehren.“In ihrem Kunstprojekt, das drei Tage und drei Nächte Berlins zeigt, entwickelte die ausgebildete Architektin und Künstlerin eine klare Struktur für die Berliner Bewegungszyklen: Von Außen geht es nach Innen. Von Nord nach Süd. Von Mitte nach West und Ost. Dann weiter mit dem Boot, der U-Bahn und der Tram, mit dem Auto zum Flughafen, zurück nach Mitte.“In meiner Kunst, Fotos und Film, beschäftige ich mich mit Themen wie Bewegung, Struktur, Ebenen und Schichten in der Natur und in Städten. Dies mache ich, weil Natur und Städte und deren geistige Atmosphäre vielschichtig angelegt sind, so wie unser Körper, unsere Seele und unser Geist.”Mit ihrem Stilmittel, der Film- und Foto-Kollage, findet die Künstlerin auch einen formal-adäquaten Ausdruck, mit dem sie ihr Thema, zum Beispiel der “Layers (Schichten) of Movement (Bewegung)“ inhaltlich transportieren kann. Mit ihrer Fotokollage “east meets west” ist Natascha Küderli jetzt für den Kunstpreis Worpswede 2017 nominiert.Die bekennende Analog-Fotografin greift erst nach der Entwicklung der Fotos händisch in den Prozess der Vervielfältigung ihrer Arbeiten ein und folgt jeweils einem filmischen Ablauf oder einer Parallelität der Ereignisse: „Das Medium der Kollage – nämlich Schneiden und Kleben - in Verbindung mit der analogen Fotografie zeigt neu komponierte Situationen. Ich möchte eine neue Sichtweise zeigen, aber keine digital manipulierte Wirklichkeit darstellen.”Küderli komponiert unter anderem Fotokollagen zu den Themen Cityscape (Berlin) und Landscape (Himmel und Horizonte) – aktuell zu sehen in der Berliner Podbielski Gallery (Koppenplatz 5, 10115 Berlin-Mitte) bis zum 2. September 2017 in der Gruppenausstellung „Undefined Spaces“: Finissage am Freitag, den 1.September 2017.Weitere ihrer Fotokollagen zeigt Natascha Küderli bei “Fortsetzung jetzt (Teil 3)”, in Berlin in der alten feuerwache vom 8. September bis 13. Oktober 2017. Professor Monika Grütters, MdB, Staatsministerin für Kultur und Medien hat die Schirmherrschaft für die gesamte Jubiläums-Ausstellung “Fortsetzung folgt” übernommen. Mit der Ausstellungsreihe feiert der Verein derBerliner Künstlerinnen 1867 e.V. sein 150jähriges Bestehen - Natascha Küderli ist Mitglied beim VdBK 1867 e.V.Preise und Nominierungen für „BERLIN - LAYERS OF MOVEMENT“:International Filmmaker Festival Berlin 2016: Winner best Directory of a short Documentary Worldfest Houston Remi 2016: Winner Gold Remi Film & Video Art London Film Awards 2015: Winner Best Experimental Film Berlin Independent Film Festival 2015: Official SelectionBlowup Chicago International Arthouse Film Festival 2015: Official Selection Berlin Short Film Festival 2015: Official Selection Best Short Competition 2014: Winner Award of Merit



Bildinformation: Natascha Küderli: Filmcollage Oberbaumbrücke