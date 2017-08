Kupfer als essentielles Spurenelement

(fair-NEWS)

Kupfer ist ein essentielles SpurenelementKupfer ist ein wichtiges Spurenelement, das an vielen Körperfunktionen beteiligt ist. Der Körper benötigt es unter anderem für das Abwehrsystem und die Nervenzellen. Wichtig ist Kupfer auch für die Blutbildung und die Energiegewinnung. Von dem essentiellen Spurenelement kommen im Körper ca. 100 – 150 mg vor, die sich überwiegend im Skelett, den Muskeln und Organen, aber auch dem Gehirn wiederfinden. Das Spurenelement ist nicht nur an der Bildung von Hämoglobin beteiligt, sondern auch an der Pigmentierung. Der Körper benötigt Kupfer, um Melanin bilden zu können. Melanin ist ein Pigment, das Haut und Haaren Farbe verleiht.mehr lesen -->> https://das-gesundheitsplus.de/kupfer-wichtig-fur-blutbildung-und-bestandteil-von-enzymen/