Hotel Senator an der polnischen Ostsee - Attraktive Urlaubsangebote für Wellness & Erholung bei Polen-Wellnessurlaub.de

4-Sterne-Hotel Senator inmitten der bewaldeten Küstenlandschaft:Das 4-Sterne-Hotel Senator in Dzwirzyno (ehemals Kolberger Deep) gehört zu den bekanntesten und zu den am besten bewerteten Urlaubs- und Wellnesshotels an der polnischen Ostsee. Das Hotel liegt in absolut ruhiger Lage etwa 300 Meter vom feinsandigen Naturstrand entfernt, umgeben von einem weitläufigen, erfrischenden Kiefernwald. Das großzügig gestaltete Hotel Senator präsentiert sich modern und sehr komfortabel. Es besteht aus vier Gebäudeflügeln mit jeweils drei Etagen und verfügt über 123 Gästezimmer und Suiten. Die Zimmer sind elegant und stilvoll eingerichtet und mit allen zeitgemäßen Annehmlichkeiten wie Klimaanlage, WLAN und LCD-Fernseher ausgestattet.Wellness, Spa und Erholung im Hotel Senator:Das Hotel Senator verfügt über eine schöne Bade- und Saunalandschaft (1.500 m2) mit zwei Schwimmbädern, 2 Jacuzzis, verschiedenen Saunen, Salzgrotte und Ruhe-Lounge sowie über eine moderne Beauty- und Wellnessabteilung. In der Beauty- und Wellnessabteilung können sich Hotelgäste bei verschiedenen Massagenarten richtig entspannen. Neben den verständlicheren Anwendungen wie Massagen und Peelings, werden auch innovative Gesichts- und Körperbehandlungen mit hochwertigen Pflegeprodukten der Marken Thalgo und Ella Baché angeboten. Für Aktivurlauber und Sportbegeisterte bietet das Hotel Senator eine Bowlinganlage mit sechs Bowlingbahnen, zwei Billardtische, zwei Tennistische, einen Fitnessraum, einen Kardioraum und Fahrradverleih an.Zwei hauseigene Gourmet-Restaurants „Arena“ und „Oranżeria“ bieten eine modern interpretierte Variante der polnischen Küche mit mediterranen Einflüssen sowie internationale Küche an. Erlesene Weine aus aller Welt runden den kulinarischen Genuss ab. Die gemütliche Lobby-Bar mit einem großen LCD-Fernseher und Piano lädt zum gemeinsamen Fernsehen und regelmäßigen musikalischen Konzerten ein.Vielfältige und attraktive Urlaubsangebote im Hotel Senator traumhaft günstig bei Polen-Wellnessurlaub.de:Vielfältige und attraktive Urlaubsangebote zum Entspannen bietet der Wellnessreisen-Spezialist Polen-Wellnessurlaub.de exklusiv auf seiner eigenen Website an. Die Angebote sind vielfältig, sodass für jeden Geschmack das Passende dabei ist. Besonders angesichts der zahlreichen Inklusivleistungen, die in den Angebotspreisen enthalten sind, ist der Wellnessurlaub berechenbar - es entstehen fast keine Extrakosten mehr.Eines von Urlaubsangeboten im Überblick:• Arrangement: Relaxendes Wochenende• Buchungstermine: Arrangement gültig vom 01.09.2017 bis 21.12.2017• Dauer: 3 Tage / 2 Nächte• Anreisetag: Beliebig• Preise: Ab 132,- € pro Person (abhängig von Zimmerkategorie und Saisonzeit)• Inklusivleistungen:1. 2 Übernachtungen in einer Zimmerkategorie nach Wahl2. Halbpension3. Nutzung des Spa- und Wellnessbereiches4. 10% Rabatt in der Gastronomie und auf Wellnessanwendungen5. Bademantel für die Dauer des Aufenthalts6. 1 x Kulturabend (Piano, Kino oder eine Bowlingstunde)7. Inkl. Wellnesspaket:7.1. 1 x entspannende Körpermassage (50 min)7.2. 1 x Gesichtsmassage (25 min)7.3. 1 x Fußmassage (20 min)Weiterführender Link zu den Urlaubsangeboten und Buchung: www.polen-wellnessurlaub.de/tourism_polen/unsere-hotels,17,hotel-senator Polen-Wellnessurlaub.de - Ihre Reiseagentur für PolenWeb: www.polen-wellnessurlaub.de



Bildinformation: Hotel Senator ****