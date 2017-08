Das IT-Service-Net wächst weiter

(fair-NEWS)

Trotz Klimawechsel, Rekordhitze und verstörender politischer Figuren; das Leben geht trotzdem weiter. Das IT-Service-Net konnte, wie es bei einem Netz auch sein sollte, seine bundesweite Präsenz kräftig ausbauen.Das freut uns selbst aber auch unsere Kunden die unsere Leistungen, regional, besser abrufen können. Das freut aber auch unsere große Zahl an Service-Auftraggebern die ihre Serviceleistungen durch das IT-Service-Net immer besser erledigt sehen.Klassischerweise gruppieren sich Netzwerkpartner geographisch um die Zentrale. In unserem Fall ist das nicht so obwohl die Zentrale in Baden Württemberg ist befinden sich die meisten angeschlossenen Techniker im Ruhrgebiet. Dann folgen die üblichen wirtschaftlichen Schwerpunkte wie Frankfurt, Stuttgart, München usw.Ein homogenes NetzDamit orientiert sich das Netz am sogenannten Kaufkraft S, dieses, über die Landkarte gelegt, weist in etwa die relevanten Wirtschaftregionen auf. Leider war das IT-Service-Net im Norden bisher schwach vertreten das hat sich zum Glück geändert. Wir konnten im Frühjahr/Sommer neue Regionen erschließen: Bremen, Oldenburg und Hannover. Damit reicht die nördliche Servicepräsenz nun von Hannover bis zur Nordseeküste. Die Ostseeküste (Lübeck) ist, seit Jahren, sowieso in bewährter Hand.we proudly presentDie IT-Service-Net Partner sind, durch die Bank, Techniker mit fundiertem IT-Wissen und Praxiserfahrung. Genauso verhält es sich mit unseren Nordlichtern: Diplom-Informatiker, Microsoft Server-Exchange-,Sharepoint Windows & Office know-how ist nur ein Auszug der vorhandenen Fähigkeiten.Quasi als Bonus wurde das Netz um einen weiteren Kollegen in Krefeld ergänzt. Damit hat das Netz eine interessante Marktbedeutung erreicht. Für kleine-und mittlere Unternehmen aber auch für Auftraggeber die uns als verlängerte Werkbank betrachten.Trotzdem verstärkt das Netz noch seine Reihen und bietet damit Chancen für Freelancer und IT-Einzelkämpfer.An einer Mitarbeit Interessierte werden ausgebildet, um einen optimalen Service in der Zielgruppe der Unternehmen zu leisten. Weitere Informationen unter www.it-service-net.de hier kann man zugleich auch das nächstgelegene Partnerunternehmen finden.IT-Service-Net Schappach



Bildinformation: Schappach-Coaching