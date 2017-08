Mit VisionXP+ Vac und CondensoXC auf der NEPCON China

(fair-NEWS)

Die NEPCON China gehört zu den bedeutendsten Fachmessen der Elektronikbranche im asiatischen Raum. Vom 29. bis 31. August 2017 können sich die Besucher in Shenzhen über Innovationen aus der Welt der Elektronikfertigung in den Bereichen Consumer Electronics, Kommunikation, Automotive und Medizintechnik informieren. Rehm Thermal Systems präsentiert in Halle 1 am Stand 1J55 die neue VisionXP+ Vac, eine effiziente Anlage für das Reflow-Konvektionslöten und die CondensoXC, ein kompaktes System für zuverlässiges Kondensationslöten. Unser Team vor Ort freut sich auf Ihren Besuch!VisionXP+ Vac: Die 2-in-1-Lösung für das Reflow-KonvektionslötenDie VisionXP+ Vac vereint zahlreiche Weiterentwicklungen, vor allem im Hinblick auf die Optimierung des Energiemanagements und die Reduzierung von Emissionen. Mit der Anlage können Kunden bei der Elektronikfertigung bis zu 20 % Energie einsparen und verbrauchen durchschnittlich 10 Tonnen weniger CO2 pro Jahr. Die Vakuum-Option macht erstmals Konvektionslötprozesse mit oder ohne Vakuum möglich - in einem System! Gaseinschlüsse können inline, während des Konvektions-Lötprozesses, zuverlässig eliminiert werden. Mit einem Unterdruck bis zu 2 mbar sind Voidraten von unter 2 % realisierbar. Als weitere Neuheit ist die VisionXP+ Vac optional mit einer zweiten Pyrolyse für ein noch effektiveres Residue Management ausgestattet.CondensoXC: Kompakt in der Bauweise - groß im ProzessDie CondensoXC für zuverlässiges Kondensationslöten ist durch die innovative Prozesskammer kompakt gebaut und groß in der Performance. Mit dem patentierten Injektionsprinzip wird dem Prozess exakt die richtige Menge Galden® zugeführt, für optimale Profilierungen. Über das Closed-Loop-Filtersystem kann das Medium zu nahezu 100 % zurückgewonnen und gefiltert werden. Die Anlage ist voll vakuumtauglich und verfügt über einen integrierten Prozessrecorder - für optimale Traceability.Besuchen Sie Rehm auf der NEPCON China in Halle 1 am Stand 1J55!



Bildinformation: VisionXP+ Vac