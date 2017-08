3 Koffeinquellen, 2-fache Wirkung, 1 Shot - BRAINEFFECT bringt neues Produkt RAPID heraus!

(fair-NEWS)

Das Berliner Start-Up BRAINEFFECT ist bekannt für seine Performance-Food-Produktreihe – das heißt hoch dosierte Nahrungsmittel, welche die mentale Leistungsfähigkeit steigern. Nun hat es seine Angebotspalette um ein weiteres Produkt erweitert: Der „smarte Energiekick“ RAPID bringt Schwung in den Alltag eines jeden Büroathleten.Fabian Foelsch, Gründer und Geschäftsführer von BRAINEFFECT kommentiert: „Wir haben mit RAPID einen veganen, gesunden dafür hoch performanten Leistungsboost entwickelt und sind stolz auf ein neues Mitglied in unsere Performance-Food Familie. Es ist eine wirksame, gesunde Hilfe für den „mentalen Sprint“ wie wir es nennen. Alles ist bei uns Made in Germany und aus mehrfach getesteten, hochwertigen Zutaten. Egal ob vor einem langen Meeting, vor intensiven Sales- oder Investitionsverhandlungen oder vor einer wichtigen Uniprüfung: RAPID hilft, das Energie- und Konzentrationslevel hoch zu halten.“RAPID besteht aus rein natürlichen Zutaten, wie grünem Tee, Birnensaftkonzentrat und Zitronensaft. Das in RAPID enthaltene Guarana ist bekannt für seine nachhaltige Wachmacherwirkung: Es regt das Herz-Kreislauf-System an und liefert konstante Energie über mehrere Stunden, da das Koffein in Guarana an Gerbstoffe gebunden ist und so im Körper erst nach und nach freigesetzt wird. Natürliche Pflanzenextrakte aus Ginkgo, Ginseng verhindern zudem den Leistungsabfall.RAPID ist so das europaweit erste Produkt, das verschiedene Koffeinquellen (Kaffee, grüner Tee & Guarana) kombiniert und so aufgrund der unterschiedlichen Wirkungsgrade für mentale Höchstform von bis zu 6 Stunden sorgt.



Bildinformation: BRAINEFFECT