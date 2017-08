Unitronic nimmt industrielle Drucksensoren von HYB ins Portfolio auf

(fair-NEWS)

Düsseldorf, im August 2017 – Die Unitronic GmbH, Entwicklungsdienstleister aus Düsseldorf und Mitglied des schwedischen Technologiekonzerns Lagercrantz Group AB, gibt bekannt, dass das Sensor2Cloud-Portfolio ab sofort durch die industriellen Drucksensoren von HYB verstärkt wird. Die Sensoren sind auf Basis von Dickschicht-Hybridtechnik auf Keramiksubstrat gefertigt und zeichnen sich durch hohe Qualität und Genauigkeit sowie ihre lange Lebenszeit aus. Einsatz finden diese in der Industrie, in der Medizin sowie im Automotive-Bereich. „Wir sind sehr stolz mit HYB einen Partner gefunden zu haben, mit dem wir unser Sensorportfolio um qualitativ hochwertige Drucksensoren erweitern können und der gleichzeitig unsere aktuelle Sensor2Cloud-Strategie nachhaltig unterstützen wird“, so Eduard Schäfer, Head of Sensor Department bei Unitronic.Die Drucksensoren von HYB überzeugen durch hohe Empfindlichkeit, schnelle Reaktionszeit und Langlebigkeit. Neben einer guten Energieeffizienz stellen auch kleinste Messbereiche ab 0 bis 1mbar für die Produkte kein Problem dar. Darüber hinaus bieten sie Analog- und Digitalausgänge sowie eine Unterstützung für alle gängigen Mikrocontroller. Ferner ist durch die LTCC-(Low Temperature Cofired Ceramics)Technologie auch der Einsatz der Sensoren in aggressivsten Umgebungen möglich. Die LTCC-Sensoren überzeugen zudem durch herausragende Offset-Stabilität. Sie eignen sich speziell für Wet-on-Wet-Anwendungen.Neu im Programm: Miniatur Drucksensor HPSD8000Ein Highlight stellt der neueste Miniatur Druck- und Temperatursensor HPSD8000 dar, der speziell für Ultra-Niederdruck-Bereiche und anspruchsvolle Umgebungen entwickelt wurde. Hohe Performance und Genauigkeit erlauben den Einsatz des Sensors in vielen Applikationen, unter anderem auch bei Differenzdruckmessungen. Der Sensor ist in einem Temperaturbereich von -25°C bis 85°C einsetzbar und liefert eine Präzision von 0,5% FS (Full Scale) in dem Temperaturbereich 0 bis 70°C. Eigenschaften wie eine Versorgungsspannung von 3,3V bis 5,5V, kundenspezifische temperaturkompensierte Druckbereiche, standardisierte digitale I2C-, und SPI- Schnittstellen sowie PWM und digitale Alarmlevelausgänge ermöglichen OEM-Anwendern die Sensoren in sämtlichen Umgebungen mit trockener Luft oder nicht-korrosiven Gasen oder Flüssigkeiten einzusetzen. Je nach Ausrichtung der Druckanschlüsse ist der Sensor bis zu 13,2 x 8 x 6,7 mm klein.Einfach integrierbarDie Familie der HPSD 8000-Sensoren ermöglicht eine einfache Integration auf Basis eines kleinformatigen SMD-Bauelements. Die flexiblen Druckanschlüsse können mit Standard-Pneumatikröhrchen kombiniert oder für eine Integration in Endkundengehäuse mit direkten Druckanschlüssen angepasst werden.Vielfältige AnwendungsfelderTypische Anwendungsfelder der Drucksensoren sind HVAC- und Filter-Anlagen, Klimaanlagen, Luft- und Gasflussüberwachung, Sportausrüstung im Verbrauchersegment, industriellen Prozess- und Pneumatiksteuerungen, maschinellen Leckerkennungen sowie Beatmungsgeräte im medizinischen Sektor und Atemschutzmasken.



Bildinformation: Miniatur Drucksensor