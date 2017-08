IFA 2017: Die smarte Zutrittslösung für Mehrfamilienhäuser

(fair-NEWS)

Graz, im August 2017 – Das Grazer Unternehmen Nuki, das im vergangenen Jahr ein Smart Lock mit permanenter Internetverbindung auf den Markt gebracht hat, ist erstmalig als Aussteller in Berlin vertreten. Auf dem Messestand in Halle 6.2, Stand 119 stellt der Smart Home-Experte exklusiv die kompakte Nuki Box vor: Sie verwandelt Gegensprechanlagen oder elektronische Schließanlagen in ein Smart Lock und ermöglicht so den schlüssellosen Zutritt zu Mehrfamilienhäusern. Ein weiteres Highlight stellen neue Integrationen mit anderen führenden Smart Home Produkten dar. Zudem verkündet Nuki mit Beginn der IFA den Marktstart seines Smart Locks in der Schweiz.Wurde das bisherige Smart Lock speziell für Einfamilienhäuser konzipiert, fokussiert sich die Nuki Home Solutions GmbH mit der neu entwickelten Nuki Box jetzt auf Hausverwaltungen und Eigentümer von Mehrfamilienhäusern und deren Bewohner sowie auf Servicedienstleister wie beispielsweise Paket- oder Pflegedienste. Wie beim Nuki Smart Lock wird die Tür automatisch geöffnet, sobald man sich der Haustür nähert, es kann aus den Nuki Apps (iOS, Android, Web) aus der Ferne bedient werden und Zutrittsberechtigungen können an Mitbewohner vergeben werden. „Mit der Nuki Box wird nicht nur der Wert der Immobilie langfristig erhöht. Vielmehr steigert sie den Komfort für alle Hausbewohner – Servicedienstleister erhalten selbst bei Nichtanwesenheit per Fernzutritt Zugang zum Haus“, erklärt Martin Pansy, CEO Nuki Home Solutions GmbH. Die neue Zutrittslösung ist mit Amazon Alexa, IFTTT und weiteren Smart Home-Lösungen kompatibel. Neben den Anwendungen für Bewohner bietet Nuki noch spezielle Software für Hausverwaltungen und Dienstleistern, um die Vorteile des smarten Zutritts auch für diese Zielgruppen zu öffnen.Weitere Integrationen mit Smart Home PlayernSeit seinem Start ist Nuki als offenes System gedacht und versucht sich bestmöglich in andere aufstrebende Smart Home Applikationen zu integrieren. Im Rahmen der IFA werden weitere Kooperationen bekannt gegeben werden.Offizieller Marktstart in der SchweizNachdem das Nuki Smart Lock 2016 bereits in Deutschland und in diesem Jahr in Belgien, den Niederlanden und Frankreich eingeführt wurde, geht die Nuki Home Solutions GmbH mit dem Marktstart in der Schweiz noch einen Schritt weiter. „Wir lassen unser Smart Lock in der Schweiz produzieren und sind stolz es erstmalig an die lokalen Gegebenheiten anpassen zu können“, erklärt Martin Pansy.



Bildinformation: Nuki - Mehrfamilienhaus