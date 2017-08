SHS VIVEON erhält ISO/IEC 27001 Zertifizierung für höchste Sicherheitsstandards

Die SHS VIVEON AG ist ein international agierender Business- und IT-Lösungsanbieter für Customer Management Lösungen. Das Unternehmen bietet marktführende Expertise im Customer Value und Customer Risk Management. Weitere Kernkompetenzen umfassen: Customer Analytics, Big Data sowie Business Intelligence und Data Warehousing.Die SHS VIVEON AG, mit Sitz in München, ist am M:access der Börse München notiert und mit drei Tochtergesellschaften an sechs Standorten in drei europäischen Ländern präsent. Mit circa 220 Mitarbeitern und mehr als 200 Kunden in 15 Ländern gehört SHS VIVEON zu Europas führenden Anbietern im Customer Management.SHS VIVEON zählt namhafte Unternehmen aus Finanzdienstleistung, Industrie, Handel und Telekommunikation zu seinen Kunden, darunter A1 Telekom, BMW Financial Services, BP, Deutsche Telekom, HUK Coburg, Ingram Micro, RaabKarcher, Telefonica Deutschland, Shell, SüdLeasing und Vodafone.Weitere Informationen zum Unternehmen: www.The-Customer-Management-Company.com