Interlutions baut weiter aus: Verstärkung fürs Projektmanagement

Köln/Berlin, 07.08.2017 - Frauenpower für Köln: Mit dem sich stetig vergrößernden Kunden- und Leistungsportfolio wächst auch das Interlutions-Team weiter an. So verzeichnete die Digitalagentur erst kürzlich zwei wichtige Neuzugänge an ihrem Standort in der Rheinmetropole: Alexandra Knost und Nina Pollerhof.Alexandra Knost verstärkt Interlutions ab sofort als Senior Projektmanagerin. In dieser Position betreut sie den Agenturkunden Wolters Kluwer und sorgt für einen reibungslosen Ablauf von Projekten und Prozessen. Vor ihrem Start bei Interlutions war Alexandra drei Jahre freiberuflich als Projektmanagerin, Konzeptionerin und Autorin tätig, frühere berufliche Stationen führten sie zur Bluecarat AG, Soennecken eG und OBI.Privat engagiert sie sich für die Aktion #becherbashing, die sich gegen die Verwendung von Einwegbechern richtet. Sie selbst ist Gründerin dieser Initiative. Ihre Entscheidung für Interlutions traf sie aus einem ganz einfachen Grund: "Ich hatte Lust, mit guten Leuten zusammen richtig gute Jobs zu entwickeln und umzusetzen. Bei Interlutions habe ich genau das gefunden: ein engagiertes Team und interessante Aufgaben."Weitere Verstärkung erhält das Projekmanagement-Team ab sofort auch von Nina Pollerhof, die sich federführend um die Interlutions-Kunden QSC AG und Super RTL-Toggo kümmern wird. Ihre Liebe zum Projektmanagement entdeckte sie bei ihrem vorherigen Arbeitgeber brandung, wo sie u.a. den 1. FC Köln und Galeria Kaufhof aber auch gemeinnützige Organisationen wie den wünschdirwas e.V. betreute.Den Einstieg in die Branche ebnete ihr Studium an der bib in Bergisch Gladbach, wo sie zunächst eine Ausbildung zur gestaltungstechnischen Assistentin machte und schließlich den BA Promotional Media absolvierte. "Interlutions verbindet eine hohe fachliche Expertise mit viel Freude an der Arbeit. Dieser Spirit hat mich sehr fasziniert und ich freue mich sehr, Teil dieses ambitionierten Teams zu sein", so Nina Pollerhof zu ihrer Jobwahl."Wir freuen uns sehr, mit Alexandra und Nina zwei so hochmotivierte neue Mitarbeiter an Bord zu haben. Sie passen nicht nur fachlich sondern auch menschlich wie die Faust aufs Auge zu uns. Herzlich Willkommen in unserem Team", so Eric Meurers, CEO der Interlutions GmbH.



Bildinformation: Weitere Verstärkung erhält das Projekmanagement-Team ab sofort auch von Nina Pollerhof (Bildquelle: @Interlutions)