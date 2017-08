Barcodesystem-Anbieter GLOBOS feiert sein 20. Firmenjubiläum

(fair-NEWS)

Der Spezialist für Logistik- und Informationssysteme mit Hauptsitz in Hannover feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen. Das Unternehmen wurde 1997 von Olaf Sauer gegründet und hat sich in dieser Zeit über die Grenzen Hannovers hinaus zu einem renommierten Full-Service-Anbieter mit einem wegweisenden Know-How im Bereich Barcode- und Logistik-Systeme entwickelt. Es verfügt mittlerweile über fünf weitere Standorte in Berlin, Bottrop, Eutin, Mainz und München.Zertifizierung DIN EN ISO 9001:2015GLOBOS liefert maßgeschneiderte Barcode-Systeme und bietet seinen Kunden individuelle Planung, Beratung und Lösungen aus einer Hand. Darüber hinaus versteht sich das Unternehmen auch als Schnittstelle zwischen Kunden, Herstellern und Softwarehäusern. Qualität, Beständigkeit, Zuverlässigkeit und Flexibilität – kurz: Kundenzufriedenheit stehen dabei im Fokus. „Unsere 80 Mitarbeiter sind hochmotiviert und haben hohe Ansprüche an ihre Arbeit. Das beweist nicht nur das überdurchschnittliche Wachstum der letzten Jahre, sondern auch die fortlaufende Zertifizierung im Bereich Qualitätsmanagement“, betont Firmengründer Olaf Sauer. Die Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001:2015 legt Standards für die ständige Verbesserung von betriebsinternen Prozessen und Abläufen, wie Kommunikation, Beschaffung, Herstellung und Service fest.GLOBOScan 2017 – DIE BARCODEFACHMESSE und ein Tag der offenen Tür zum FirmenjubiläumAm 24. August veranstaltet GLOBOS auf dem Gelände des Expo-Parks in Hannover eine Fachmesse für Barcode-Systeme. Hier haben Kunden die Möglichkeit, sich direkt bei den Ausstellern über Produkte im Bereich Barcode-Systeme zu informieren. Die Messe wird zudem von Fachvorträgen verschiedener Hersteller begleitet. Kostenfreien Eintritt zur GLOBOScan erhalten Interessierte nach Anmeldung unter: www.globos.de/globos/messen-veranstaltungen/globoscan2017.html Anlässlich des 20-sten Firmenjubiläums lädt das Unternehmen am 25. August in der Zeit von 10:00 – 15:00 Uhr zu einem Tag der offenen Tür ein. Kunden, Familienangehörige von Mitarbeitern und Interessierte sind eingeladen, die Firmenzentrale in Hannover kennenzulernen. Weitere Informationen erhält man unter www.globos.de/globos/messen-veranstaltungen/tag-der-offenen-tuer.html GLOBOS setzt sich für Kinder, Sport und gestreifte Tiere einZur Unternehmensphilosophie des Ausbildungsbetriebes gehört auch soziales Engagement. So unterstützt GLOBOS den gemeinnützigen Verein „Business for Kids e.V.“, der sich um hilfebedürftige Kinder und Jugendliche in Hannover kümmert – nicht nur mit Geld und Sachmitteln sondern auch mit Zeit und Know-How. Darüber hinaus ist das Unternehmen Sponsor für den Garbsener Fußballverein TSV Havelse und den Förderverein Moorkicker e.V. Nicht zuletzt setzt sich der Barcodehersteller für gestreifte Tiere ein: So hat der Logistik-Spezialist eine Patenschaft für den eineinhalbjährigen Tigerkater Aljoscha übernommen, der im Rahmen eines europäischen Erhaltungszuchtprogramms im Hannoveraner Zoo zur Erhaltung seiner Art beitragen soll.



Bildinformation: Das GLOBOS-Symboltier, der Tiger passt mit seinen Streifen zur Branche / GLOBOS