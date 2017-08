(fair-NEWS)

Im Juli 2017 haben wir eine randomisierte und anonyme bundesweite Umfrage zur Dienstleistungsqualität bei Rechtsanwälten per Online Umfrage begonnen und abgeschlossen. Im design war sichergestellt, dass jede Person nur 1x eine Antwort abgeben konnte.Zum Hintergrund:Qualität hat seinen Preis und der kann bei Rechtsberatungen durch die Zunft der Juristerei überraschend hoch sein und unterliegt einer Dynamik, die manchen Mandanten irre werden lässt. Viele Mandanten haben auch das unbestimmte Gefühl, dass Sie ohne Rechtsanwalt die Auseinandersetzung genauso gut oder schlecht geführt hätten. Aber Ahnungen sind keine Tatsachen. Da manche Juristen wenig transparent dokumentieren, lässt sich auch wenig beweisen. Und der Anspruch auf Einsicht in die Handakte, gleicht dem Beitriittswunsch ins Allerheiligste vordringen zu wollen. Da aber kaum ein Mandant reinen Herzens ist, wird ihm dieser Zutritt zur anwaltlichen Handakte erfolgreich versagt.Die juristische Verklausulierung des Begriffes „Kunde“ mit dem Wort „Mandant“ ist nur noch insofern zu halten, wie es sich um berufsrechtliche Belange und hier primär um das Mandantengeheimnis handelt. Ansonsten gilt der Grundsatz, dass sich – vorausgesetzt, die rechtliche Qualität entspricht den Erfordernissen des Falles – auch der Umgang mit dem Mandanten am Slogan „der Kunde ist König“ zu orientieren hat und nicht, wie heute noch vielfach üblich, der Mandant als Kunde nach Übernahme des Mandats eher ein Störfaktor ist.Dazu wurden über das Online Prortal Q.Set zwei Elemtarfragen zur Beantwortung gestellt:1. Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem Rechtsanwalt, Ihrer Rechtsanwältin?2. Wie beurteilen Sie folgende Aspekte von Ihrer Rechtsanwältin/ Rechtsanwalt in den Punkten:- Beratungs-Qualität- Preis-Leistungs-Verhältnis- Kundenservice- Verfügbarkeit- ZuverlassigkeitDie Ergebnisse:Insgesamt haben 734 Personen teilgenommen, die zu folgenden Ergebnissen geführt haben.1. Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem Rechtsanwalt, Ihrer Rechtsanwältin?Danach waren:Sehr und eher zufrieden: 20,58%Eher und sehr unzufrieden: 61,41%Der Rest beurteilte den Dienstleister mit neutral.Zur Benotung einzelner Kriterien der Dienstleistungsqualität, äüßerten sich die Befragten wie folgt.Wie beurteilen Sie folgende Aspekte von Ihrer Rechtsanwältin/ Rechtsanwalt in den Punkten:a) Beratungs-Qualität: Note 3,91b) Preis-Leistungs-Verhältnis: Note 3,48c) Kundenservice: Note 3,87d) Verfügbarkeit: Note 2,96e) Zuverlassigkeit: Note 3,44Durchschnittliche Gesamtbewertung: 3,53Wir lassen dieses Ergebnis unbewertet und stehen zu allen genannten Kritikpunkten neutral, damit sich der Leser selbst ein Bild machen kann. Ob es Sinn macht, vor der z.T. ausreichenden Note für den Rechtsbereich ein Qualitätsmanagement verpflichtend einzuführen, mag der Gesetzgeber oder die Kammern entscheiden.Wir haben dazu gefragt, falls der Teilnehmer nicht zufrieden war, was der Anwalt/ Anwältin besser machen sollte. Hier die Nennungen im Original:• Bei der Wahrheit bleiben. Mir wurde im Scheidungsprozess das Blaue vom Himmel versprochen• Keine Absprachen mit Richter & oder Ämtern hinterm Rücken halten, mehr Zusammenarbeit u U auch mal mit anderen Anwälten/Detekteien/Vereinen/Verbänden, Ehrlichkeit,• Ich hatte das Gefühl, schlecht beraten worden zu sein, weil der Anwalt den Streitwert in die Höhe treiben wollte.• eher unzufrieden - Verfahren (es war ein Scheidungsverfahren) mit mehr Nachdruck betreiben und auch immer wieder einmal nach dem Verfahrensstand fragen und diesen dem Mandanten mitteilen; ich hatte den Eindruck, es werde alles verzögert und nur halbherzig betrieben; dann sollten keine unnötigen und kostentreibenden Verfahrensschritte empfohlen werden und vielleicht die Gegenseite erst noch auf Ideen bringen• Besser auf die Bedürfnisse eingehen• überhaupt etwas tun also aktiv werden• Eigenmâchtiges Handeln, nicht vorbereitet!• Genaue Kostenangabe vor der beratung. 190€ für 30minuten sind wucher• Mir wurde der Entwurf einer Scheidungsfolgenvereinbarung von meiner Rechtsanwältin empfohlen, die das gericht später als sittenwidrig beurteilte. Kosten für Alles über 3700,00€• Mich wahrnehmen und in der Situation als Menschen ernst nehmenMehr zum Autor:Dipl.-Kfm.(FH) Thomas G. MontagBusiness Trainer für Risk- und Qualitätsmanagement



Bildinformation: Bundesweite Umfrage zur Dienstleistungsqualität bei Rechtsanwälten