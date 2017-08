China zur Zeit der mandschurischen Qing-Dynastie - der neue historische Roman der Sinologin Isabelle Gendre

(fair-NEWS)

Isabelle GendreDie Leibwache des Kaisers890 Seiten, Taschenbuch19,90 € (D), 20,46 € (A)14,99 € E-BookISBN 978-3-946881-08-7Historischer RomanDer junge Mandschure Yarhūdai ergattert die begehrte Stelle des kaiserlichen Leibwächters und gewinnt das Vertrauen des Kangxi-Kaisers. Auf unzähligen Reisen und Feldzügen lernt er das Leben und die Regierungsweise des Herrschers kennen und schätzen. Doch plötzlich gerät Yarhūdai in einen Sog aus Intrigen und Machtkämpfen auf dem Kaiserhof. Um die Thronfolge zu manipulieren, versuchen die Söhne des Kaisers, den Kronprinzen und Yarhūdais engen Freund Yinreng aus dem Weg zu räumen. Welche Rolle spielen dabei der Kaiser selbst und seine tiefe Liebe zu Yinrengs verstorbener Mutter? Und gelingt es Yarhūdai, die Freundschaft zu Yinreng zu wahren, ohne seine Loyalität zum Kaiser infrage zu stellen?Isabelle Gendre lässt Geschichte und Fiktion zu einem lebendigen Bild Chinas im 17. und 18. Jahrhundert verschmelzen – eine Epoche, in der das Land unter dem mandschurischen Kangxi-Kaiser und seinen Nachfolgern aus der Qing-Dynastie eine kulturelle und wirtschaftliche Blütezeit erlebte.Die Autorin:Isabelle Gendre, geboren 1955 in Zürich, lebte dreißig Jahre lang in neun verschiedenen Ländern in Europa, Afrika, Amerika und Asien. Seit 2005 lebt und arbeitet sie wieder in Zürich. Sie ist Schriftstellerin, Korrektorin und künstlerische Gestalterin. Sie studierte Sinologie und schrieb ein Sachbuch über die alten Tempel Beijings: „Si Miao, wo Buddha und Mao sich treffen“ (Pagoda Verlag). 2002 und 2004 erschienen ihre Romane „Der Kreuzgang“ und „Zarathustras Lüge“ (Pressler Verlag). Die Autorin publizierte zwischen 1991 und 2008 unter dem Namen Isabelle Pfändler. 2012 veröffentlichte sie unter dem Titel „Tusferi, ein Bilderbuch“ ein Kunstbuch mit Collagen und Fotos (Pagoda Verlag). Isabelle Gendre erweitert aktuell ihr sinologisches Wissen durch das Erlernen der mandschurischen Sprache im Selbststudium.



