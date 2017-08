(fair-NEWS)

Frankfurt am Main, 19.07.2017- Das Sprachcaffe Language Sustainability Team veröffentlicht das Projekt zur Nachhaltigkeit des Sprachenlernens, eine internationale Studie, die erstellt wurde, um die Nachhaltigkeit von Sprachreisen und deren Effizienz sowie langfristige Vorteile zu bewerten.Mehr als 2.000 Sprachenlernende verschiedenster Sprachreiseanbieter teilten ihre während des Sprachenlernens im Ausland gesammelten Erfahrungen. Die zwei Grundbausteine einer Sprachreise, das totale Eintauchen und das persönliche Lernen, scheinen für viele in Bezug auf die persönliche Entwicklung, das eigene Selbstvertrauen, das Berufsleben, und das internationale Bewusstsein wichtige Vorteile zu bringen.Anhand von Interviews und Erfahrungsberichten untersucht die Studie außerdem die unterschiedlichen Motivationen und Methoden der Lernenden:"Der theoretische Unterricht in der Schule ist sicherlich gut um die Grammatik zu erlernen, doch die Praxis im Ausland war bei mir dann doch hilfreicher um zu lernen Konversation zu führen und auch um mein Vokabular zu erweitern." - Corinna, Sprachenlernende und Bloggerin.Das Projekt zur Nachhaltigkeit des Sprachenlernens 2017 wurde in einer Mehrzahl an Sprachen veröffentlicht. <a href="www.sprachcaffe.de/nachhaltigkeits-studie.htm">Hier</a> können Sie es lesen.Wenn Sie mehr Informationen über diese Studie wünschen, kontaktieren Sie bitte Greta Zicari unter +49 69 6109120 oder via E-Mail sustainability.germany@sprachcaffe.com.



Bildinformation: Sprachcaffe - Vorteile des Sprachenlernens im Ausland