Hitachi ist ein Leader in Gartners Magic Quadrant for Solid-State Arrays

(fair-NEWS)

Dreieich/ Santa Clara (Kalifornien), 07. August 2017 - <a href="www.HDS.com/de">Hitachi Data Systems (HDS)</a> ist vom Marktforschungsunternehmen Gartner zum "Leader" im Magic Quadrant for Solid-State Arrays ernannt worden. Das signifikante Wachstum und die Erweiterungen seiner All-Flash Hitachi Virtual Storage Platform (VSP) F Series haben nach Angaben von Hitachi zur Verbesserung der Position geführt. Hitachi ist vom Quadranten für Challenger in den für Leader aufgestiegen.Hitachis fortwährende Investitionen in die Entwicklung seiner Flash-Software- und Hardware-Technologien hat für die Kunden zu einem herausragenden Angebot für Unternehmens-Storage geführt. Gestützt wird das Angebot von den meisten auf Flash bezogenen Patenten in der Branche. Hitachis im Oktober 2016 erstmals vorgestellte VSP F1500 wurde speziell für Datenmanagement im großen Maßstab gebaut - auch für Mainframes. Sie bietet nahtloses Cloud-Tiering und eine integrierte Analyse-Software.Alle Modelle der VSP F Serie kommen mit Service zum Festpreis und Kontrollmechanismen für die Servicequalität (Quality of Service, QoS), um eine konsistente Performance über die Zeit zu gewährleisten. Für Unternehmen in stark regulierten Branchen oder dort, wo Datensicherheit erfolgskritisch ist, entspricht die VSP F Serie den Anforderungen sicherer Datenlöschung und erfüllt die Datensicherheitsstandards des National Institute of Standards and Technology (NIST)."Hitachi bringt andauernd bahnbrechende Technologien auf den Markt, mit denen unsere Kunden im digitalen Zeitalter bestens für den Wettbewerb gerüstet sind", so Ryuichi Otsuki, CEO von Hitachi Data Systems. "Wir freuen uns über die Anerkennung als Leader bei Solid-State-Arrays und werden auch weiterhin Branchenmaßstäbe setzen und unseren Kunden zum Erfolg verhelfen."Gartner zufolge "haben Anbieter im Leaders-Quadranten die höchsten Werte bei der Umsetzungsfähigkeit und der Vollständigkeit ihrer Vision. Ein Anbieter im Leaders-Quadranten besitzt die Marktanteile, Glaubwürdigkeit und Marketing- und Vertriebsressourcen, um die Akzeptanz neuer Technologien zu fördern. Diese Anbieter verstehen die Bedürfnisse des Marktes, sie sind Innovatoren und Vordenker und haben fundierte Pläne, mit denen Kunden und Interessenten ihre Storage-Infrastrukturen und -Strategien entwerfen können. Darüber hinaus bieten sie eine Präsenz in den vier großen Regionen, konsistente Finanzleistung und breite Plattform-Unterstützung."Eine Kopie des "2017 Gartner Magic Quadrant for Solid State Arrays" steht unter http://hds.co/-09 zum Download bereit.



Bildinformation: Hitachi ist ein Leader in Gartners Magic Quadrant for Solid-State Arrays