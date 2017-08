Sinfonie des Lichts - neue Meditationen von brainLight

(fair-NEWS)

Mit den "Heilmeditationen für die inneren Organe" stellt der globale Marktführer für Entspannungstechnologien ein neues Produkt vor. Die 10 Programme wurden entwickelt, um die Selbstheilungskräfte des Körpers zu mobilisieren und dadurch Menschen auf ihrem Weg zur persönlichen Mind-Body-Balance zu unterstützen. Anwender*innen können sich auf eine außergewöhnliche Reise durch den eigenen Körper freuen.Anwender*innen lernen dabei im Einführungstext als Erstes die Funktion und Wirkungsweise der inneren Organe aus physiologischer und psychosomatischer Sicht kennen. In der anschließenden, geführten Meditation wird das entsprechende Organ mittels Visualisierungsübungen gezielt dabei gefördert, gesund zu werden oder zu bleiben. Die Musik wurde speziell zu den Texten komponiert und ist jeweils in der zum Organ passenden Tonart gehalten. Gleichzeitig kommen Lichtimpulse zum Einsatz, die auf Grundlage der Frequenzforschung dem jeweiligen Organ zugeordnet sind. Diese Synergie aus Worten, Ton und Licht gibt Anwender*innen ein Werkzeug an die Hand, die Selbstheilungskräfte des Körpers aktiv zu fördern.Erhältlich sind die "Heilmeditationen" als bewährte brainLight-Instantprogramme sowohl als Zusatz-SD-Karte für alle <a href="www.brainlight.de/produkte/bl-synchros/">Touch Synchros</a> und für die <a href="www.brainlight.de/produkte/komplettsysteme.html">brainLight-Komplettsysteme</a>, aber auch als Bestandteil neuer XL- und XXL-Versionen (mit 76 bzw. 99 Programmen) der brainLight-Systeme. Darüber hinaus gibt es ganz neu den Touch Synchro healing mit dem brainLight-Einführungsprogramm und den 10 Heilmeditationen als eigenständiges <a href="www.brainlight.de/produkte/bl-synchros/healing.html">audio-visuelles brainLight-System</a>.Die Stärkung der eigenen Lebensenergie tut nicht nur kranken, sondern auch gesunden Menschen gut. Bei dem Mind-Body-Balance-Ansatz der brainLight GmbH geht es in Anlehnung an die Mind-Body-Medizin (MBM) im Kern um Achtsamkeit, Entspannung und Veränderung des Life-Styles. Mit Mind-Body-Balance und Tiefenentspannung sind eine höhere Stressresilienz, mehr Lebensenergie und die Stärkung der Regenerationskraft möglich.Entspannung ist ein Zustand, in dem man sich wohl fühlt, ein Zustand, in dem sich Geist und Körper (Mind und Body) in Balance befinden, der sogenannten Mind-Body-Balance, in der Stress, Druck, Anspannung und Belastung fehlen. Sich entspannen zu können bzw. die Entspannungsfähigkeit ist eine ganz natürliche Fähigkeit, die jeder Mensch in sich trägt und die Basis ist für ein gesundes Leben in Balance.Eine brainLight-Anwendung gestaltet sich wie folgt: Geistig entspannen Anwender*innen durch Licht- und Tonstimuli, die sie über Visualisierungsbrille und Kopfhörer wahrnehmen. Bei den brainLight-Komplettsystemen wird die audio-visuelle Stimulation mit der Massage auf einem Shiatsu-Massagesessel kombiniert. Dies macht die brainLight-Anwendung zu einem einzigartigen Wohlfühlerlebnis, das für mentale und körperliche Entspannung und Regeneration sorgt sowie stressbedingten Krankheiten vorbeugt.



Bildinformation: Selbstheilungskraft auf Knopfdruck: brainLight Touch Synchro healing