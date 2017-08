Haustürbetrüger im Kreis Olpe

(fair-NEWS)

Rund um die Bigge sollten alle Haushalte aktuell besonders wachsam sein. Mitarbeiter der Münchner Firma mivolta GmbH klingeln derzeit an den Haustüren und geben sich fälschlicherweise als Mitarbeiter des regionalen Energieversorgers <a href="www.bigge-energie.de/privatkunden/bigge-energie-die-kraft-der-bigge.html">Bigge Energie</a> aus. Unter dem Vorwand, Informationen zur Energieversorgung abfragen zu müssen, versuchen sie dadurch illegal an vertrauliche Kundendaten zu gelangen. Auch wird dabei oft ein Vertrag angeboten mit der falschen Angabe, dass Bigge Energie weiterhin der bewährte Energiepartner bleibt.Keine persönlichen Daten nennen"Wir empfehlen dringend, keine persönlichen Daten wie bestehende Verträge, Kundennummern, Zählernummern, Energieverbrauch und Bankverbindungen an unbekannte Personen, die bei Ihnen klingeln, weiterzugeben", rät Bigge Energie Vertriebsleiter Armin Fahrenkrog deshalb allen betroffenen Kunden. Denn mit diesen Daten können Anbieter wie mivolta bestehende Energieverträge kündigen und unbemerkt ummelden. Dafür sind noch nicht einmal die Unterschrift oder die Einverständniserklärung des jeweiligen Vertragsinhabers notwendig. Geschädigte bemerken den Betrug häufig erst, wenn sie ungewollt bei einem anderen Strom- oder Gasanbieter gemeldet sind. Bigge Energie bittet darum, etwaige Betrugsversuche direkt zu melden unter der Telefonnummer: 02761 896-2222



Bildinformation: Kämpft momentan gegen illegale Haustürgeschäfte: Der regionale Energieversorger Bigge Energie. (Bildquelle: BIGGE ENERGIE)