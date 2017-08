GfOP erneut auf der Zukunft Personal in Köln

(fair-NEWS)

GfOP, einer der führenden Anbieter moderner Softwarelösungen im Personal- und Organisationsbereich von Öffentlichen Verwaltungen, präsentiert sich zum 8. Mal vom 19. bis 21. September 2017 in Halle 3.2., Stand E.34 auf der Zukunft Personal. GfOP ist mit der gesamten KOMMBOSS® Produktpalette in Köln vertreten, so dass alle Module direkt auf dem Stand live getestet werden können. KOMMBOSS® ist speziell auf die Anforderungen der Kommunen abgestellt und unterstützt gezielt die speziellen Prozesse in den öffentlichen Verwaltungen.Im Fokus des diesjährigen Messeauftritts stehen die Themen <a href="www.gfop.de/produkte/personalentwicklung/kommbossr-service-center/">E-Recruiting, Stellenbewertung und Stellenbeschreibung</a>. Auch im öffentlichen Dienst gestaltet sich die Suche nach qualifizierten Bewerbern zunehmend schwierig. Da haben die Kommunen die Nase vorn, die auf moderne Bewerbertools, wie das E-Recruiting von GfOP setzen. Das Bewerberportal der <a href="www.gfop.de/produkte/personalentwicklung/bewerberverwaltung/">KOMMBOSS®-Bewerberverwaltung</a> reduziert die Bearbeitungszeit der Bewerbungen spürbar. Die Bewerber erfassen selber ihre persönlichen Daten, Informationen über Ausbildungen und bisherige Berufserfahrungen und laden die entsprechenden Dokumente direkt hoch. Die Personalabteilung kann unmittelbar mit diesen Daten weiterarbeiten, Bewerber vorqualifizieren und automatisiert per Mail einladen. "Dies beschleunigt den Auswahlprozess und führt spürbar zu besseren Ergebnissen", weiß Maik Ziegler, Vertriebsleiter der GfOP, in Michendorf bei Berlin. "Wir wollen unseren Kunden zeitgemäße Lösungen an die Hand geben, sie dabei unterstützen, sich weiterzuentwickeln", erläutert Ziegler.Neben E-Recruiting sind für GfOP die beiden Tools KOMMBOSS® Stellenbeschreibung und Stellenbewertung wichtige Gesprächsthemen auf der Zukunft Personal. "Wir müssen die Mitarbeiter in den Verwaltungen gezielt von Routineprozessen entlasten und zugleich eine verbindliche, schriftliche, personenunabhängige Basis der Stellenbeschreibungen sowie Stellenbewertungen ermöglichen", betont Ziegler, der zusammen mit seinen Kollegen an den drei Messetagen auf der Zukunft Personal - Halle 3.2., Stand E.34 - für alle Fragen rund um KOMMBOSS® zur Verfügung steht."Nicht nur schneller geht es mit modernen Tools wie KOMMBOSS®, die Kommunen werden durch die Nutzung selber zu attraktiveren Arbeitgebern. "Ein nicht zu vernachlässigender Nebeneffekt im Kampf um die Talente", schmunzelt Ziegler mit Blick auf das Dokumentenmanagementsystem, das gerade im Hause entwickelt wird. Ziel des neuen Tools ist es, beliebige Personaldokumente in der KOMMBOSS® Datenbank elektronisch verfügbar zu machen, zu verwalten und eine Anbindung an ein bestehendes Archivsystem zu realisieren.Tickets für die 3-tägige Messe stellt GfOP gerne kostenlos zur Verfügung.



Bildinformation: KOMBOSS® Softwarelösungen für den Personal- und Organisationsbereich in Öffentlichen Verwaltungen