Vip-Lounge 2017-1 :

Ein weiteres starkes 1. Halbjahr 2017 mit bewegenden Momenten, Reisen, Berichten und Fotostrecken des Journalisten/Fotografen h.e.schiewer oestrich bei den "Vips der Welt", live vor Ort dabei.- in bewegenden Momenten, unvergesslichen Erlebnissen- Kontakten zu den "Berühmten der Welt"- Top Berichte und Bildergalerien- Sonderberichterstattungen in Wort und Bild- ein Hobby zum Entspannen und das Freude bereitet- bis Juli 2017 mit über 928.000 Zugriffen gelesenPolitik:28.01. Revirement in Berlin: Joachim Gauck beurkundet Umbesetzung hoher Staatsämter29.01. Francois Hollande am 27.01.17 in Berlin: Merkel und Hollande kämpfen für ein starkesEuropa18.02. G20-Treff: Außenminister-Treff im Bonner WCCB16.und 17. Februar 2017, Weltpolitik in Deutschland13.06. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier: Antrittsbesuch in Hessen14.06. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier: Bankett im Biebricher SchlossTV/Medien:14.02. G-20 Germany 2017: Gruppe der Zwanzig unter deutschen Vorsitz in Bonn22.02. Vip-Lounge 2016-1: Fotostrecken des Journalisten/Fotografen h.e.schiewer oestrich14.03. Dortmund Tatort: Neuer Fall-Tollwut, Einladung am SET mit Blick auf das BVB Stadion29.06. Das neue Tibethaus: Pressegespräch vom 28.06.17 und Besuch des Dalai Lama imSeptember in Frankfurt am Main20.07. Royaler Besuch in Berlin: Bundeskanzlerin Angela Merkel empfängt Prinz William undHerzogin CatherineSport:02.02. Davis-Cup Deutschland gegen Belgien: offizielle Auslosung und PK im FrankfurterRömer10.02. Sauerland-Team: PK mit den Weltmeistern Culcay, Leon Bauer, Nikki Adler zur Box-Gala am 11.03.1725.03. Sportabend 2017: Frankfurter Sportler in der Paulskirche geehrt27.04. Bridgestone startet beim DOSB mit K.Vogel und F.HambüchenKommunikationskampagne09.05. PotAS-Kommission: Spitzensportreform geht an den Start und nimmt Arbeit auf18.05. FIFA-Confederations Cup in Russland und UEFA 21-Europameisterschaft: PK beimDFB in Frankfurt15.06. Deutsche-Fußball-Nationalmannschaft mit Lufthansa zum Confed Cup 2017 nachSotchi gestartet28.06. DOSB und SPORT 1 läuten beim Medientag des World Games Team Deutschland denCountdown ein13.07. Bundeskanzlerin Angela Merkel gratuliert der Deutschen Sporthilfe zum 50-jährigenJubiläumAwards / Auszeichnungen:11.01. Verleihung Paulskirche Frankfurt: Ignatz-Bubis-Preis an Frank-Walter SteinmeierGesellschaftliches Leben:18.03. Großer Zapfenstreich für Joachim Gauck: Serenade mit sieben Brücken im SchlossBellevue20.07. William und Kate in Berlin: viele Fans am Brandenburger Tor und Schloss BellevueSportevents:04.04. Biathlon-Star, Laura Dahlmeier: Der große Empfang findet am 08.April 2017 inGarmisch statt.10.04. Laura-Dahlmeier-Home-Event: Biathletin in Partenkirchen mit eigenem Songempfangen und gefeiert.Info und Bilder: h.e.schiewer oestrich



