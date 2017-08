Glücklich sein - leicht gemacht

(fair-NEWS)

Im Januar 2016 gründete Katlin Huhs aus Laatzen die Firma "Gute Laune Coach" und bietet seitdem Seminare zum Glücklichsein an."Glücklich sein kann man lernen", sagt die 47-jährige Mutter von zwei fast erwachsenen Kindern. Die Idee dahinter ist, Menschen zu ermöglichen, mehr gute Laune und Glück in ihr Leben zu lassen. Dabei geht es darum, Verantwortung für die eigenen Gefühle zu übernehmen."Mein Ziel ist es nicht, ständig himmelhoch jauchzend zu sein - auch wenn, das eine schöne Vorstellung sein mag", sagt die gelernte Designerin. Für den Weg zum Glück ist es wichtig, sich mit Verhaltensmustern oder Blockaden kritisch auseinanderzusetzen.Die Seminare von Katlin Huhs ermuntern zum Umdenken. Mit Hintergrundwissen und ein wenig Training, macht persönliche Veränderung Spaß. Hier wird Unterstützung nicht als Krisen-Intervention gesehen, sondern es geht vielmehr darum, sich persönlich weiter zu entwickeln und neue Erfahrungen zu sammeln.Mit Herz und Verstand nimmt Katlin Huhs die Menschen mit auf eine eigene persönliche Reise mit. Viele Kursteilnehmer entdecken sich dabei neu. Sie setzen Kreativität frei und nutzen die eigenen Potentiale besser.Es werden lösungsorientierte Gespräche trainiert, statt immer nur über Probleme zu sprechen. So gelangen die Teilnehmenden zu einem lösungsfokusierten Handeln. Themen sind Tiefenentspannung genauso, wie persönliche Werte und Motivationsstrategien. Wertschätzende Kommunikation ist ebenso Inhalt der Seminare.Glücklich sein - kann gelernt werden!"Unser Leben ist viel mehr als das Anhäufen von Geld und Ansehen. Wer glücklich sein möchte, sollte sich zu allererst fragen, was ihn glücklich macht" sagt Katlin Huhs. Wenn sich die Menschen selbst besser kennen würden und bereit wären, alte Denkmuster zu durchbrechen, könnten sie viel glücklicher<a href="www.gute-laune-coach.de">Katlin Huhs, Glücklich, Laatzen</a> sein. Oder um es mit den Worten des Dalai Lama auszudrücken: "Der Sinn des Lebens besteht darin, glücklich zu sein."Die vier Seminar-Module sind:Modul I: Ziele setzenModul II: Vom positiven Denken zum positiven HandelnModul III: Motivation und Achtsamkeit als ErfolgsfaktorModul IV: Sinnerfüllung als SelbsterkenntnisJedes Modul ist einzeln buchbar.Neben Seminaren bietet Gute Laune Coach auch Personal Coaching der Extra-Klasse an. So gibt es Angebote wie die "Zielfahrt zum Glück", bei der sich die Teilnehmenden in einem Luxuswagen auf der Fahrt und während der Pausen coachen lassen können. Außerdem gibt es einen "Segeltörn ins Glück", wo das Coaching auf einer Segelfahrt auf dem Steinhuder Meer mit der "Glückwärts" stattfindet.Informationen finden sich auf Website www.gute-laune-coach.de oder bei einem persönlichen Gespräch mit Katlin Huhs am Telefon: 0511-89992602 oder 0172-4157857.



Bildinformation: Gute-Laune-Coach Katlin Huhs im Seminar