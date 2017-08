Einwegbackformen als praktisches Hilfsmittel im professionellen Bäckereibedarf

(fair-NEWS)

Das Bäcker- und Konditorenhandwerk ist eines der traditionellsten und vielseitigsten Bereiche der Lebensmittelproduktion. Mit einem breiten Sortiment an Brot, Brötchen, Backwaren, Teilchen, u.v.m. stehen die Bäcker- und Konditormeister, aber auch immer mehr kleinere Backshops ihren Kunden täglich zur Verfügung, und sorgen gerade bei der Lust nach süßen Snacks für zufriedene Gesichter.Auch wenn viele Innovationen und fortschrittliche Lösungen in den Backstuben Einzug gehalten haben, so hat die Arbeit dennoch ihre Eigentümlichkeiten behalten, allem voran natürlich die für den Normalo gewöhnungsbedürftigen Arbeitszeiten. Zeit ist nämlich wie so oft ein kostbares Gut, und jede Erleichterung oder Verknüpfung von Arbeitsschritten ist bei Bäckern und Konditoren gern gesehen.Ein praktisches Mittel zur Verbindung wichtiger Arbeitsschritte in Produktion, Verkauf und Service sind z.B. Einwegbackformen. Diese praktischen Einmalbackformen oder auch Gebäckkapseln aus Aluminium, Papier, Pergament, usw. können von der Backvorbereitung, über den Backprozess an sich, bis hin zur Präsentation und dem Transport des Kunden nach Hause genutzt werden, ohne dass man das Produkt noch einmal aufwendig umpacken oder bearbeiten muss. Im Fachhandel für Bäckereibedarf finden sich zahlreiche Variationen an Einmalbackformen verschiedenster Formen, Spezifikationen und Materialien, so dass die Backprofis problemlos auf die Lösung zugreifen können, welche am besten zum jeweiligen Produkt passt. Neben meist runden oder eckigen Standardbackformen verschiedenster Abmessungen finden sich in den Sortimenten der Verpackungsspezialisten meist auch ausgefallene Varianten in Motivformen wie Herzen, Sternen, Glocken, o.ä. für die verschiedenen Saisongeschäfte zu Weihnachten, Valentinstag, Ostern, usw.Letztlich können mit Papierbackformen, Bio Backformen, Alubackformen oder Gebäckkapseln für Muffins oder Cupcakes Arbeitsschritte verbunden, und somit Zeit und Geld gespart werden.



Bildinformation: Professioneller Bäckerei- und Konditoreibedarf