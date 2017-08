Immobilien in der Maxvorstadt München 2017

(fair-NEWS)

Die Maxvorstadt ist ein Stadtteil mit Tradition und Kultur. Sie bietet Immobilien in Bestlage und ist sehr gefragt. Inmitten Münchens liegt die Maxvorstadt zwischen Odeonsplatz und Karlsplatz, berührt südöstlich die Altstadt, im Osten und Norden den Englischen Garten sowie Schwabing, im Westen Neuhausen. Die Zahl der Einrichtungen im künstlerischen und kulturellen Bereich, Museen und Sammlungen liegen heute über dem Durchschnitt, dazu kommen zahlreiche Bildungseinrichtungen wie die Ludwig-Maximilians-Universität, die Technische Universität usw. Seit der Jahrtausendwende verwandeln sich zahlreichen Industrie- und Gewerbeareale in der Maxvorstadt in Wohnungen und Büros.Immobilienpreise und Quadratmeterpreise in <a title="Immobilienmakler Maxvorstadt" href="http://immobilienbesitzer-muenchen.de/immobilienmakler-muenchen/makler-maxvorstadt/">München Maxvorstadt</a> (Angebotspreise Juli 2016 - Juli 2017):In der Hauptsache werden in der Maxvorstadt Eigentumswohnungen angeboten. In den letzten 12 Monaten waren es insgesamt 421 Objekte in diesem Segment. Zum Verkauf inseriert waren 375 Etagenwohnungen, 2 Erdgeschosswohnungen mit Garten, 13 Dachterrassenwohnungen, 15 Penthäuser und 16 Maisonettes. Der Neubauanteil (Baujahr ab 2016) bei Eigentumswohnungen in der Maxvorstadt lag bei etwa 20 %. Preislich lagen Neubauwohnungen durchschnittlich auf einem Niveau von ca. 12.900 EUR pro m² Wohnfläche, Wohnungen aus dem Bestand bei durchschnittlich 9.750 EUR. Exemplarisch musste man beim Kauf einer 60-80 m² Wohnung mit einem durchschnittlichen Kaufpreis von etwa 650.000 EUR rechnen, bei 100-120 m² mit etwa 1,2 Mio. EUR, bei 150-200 m² mit durchschnittlich gut 2 Mio. EUR. Häuser wurden nur in sehr geringem Umfang offeriert, insgesamt 20 Angebote wurden verzeichnet. Daher sind Preisangaben dazu auch entsprechend unzuverlässig. Bei Einfamilienhäusern beginnen die Preise im Regelfall bei etwa 800.000 EUR und reichen bis etwa 3 Mio. EUR. Große Mehrfamilienhäuser waren bei 1.000 bis 2.000 m² Wohnfläche für Beträge zwischen 8 und 20 Mio. EUR angeboten.Tatsächliche Verkaufszahlen:Im Jahr 2016 fand der Verkauf von 310 bestehenden Wohnungen, 191 neuen Wohnungen, 2 Einfamilienhäusern, 20 Mehrfamilienhäusern und 7 Gewerbebauten statt. In Münchens guten zentral gelegenen Lagen, wo sich die Maxvorstadt einordnen lässt, wurden für neue Wohnungen 2016 im Schnitt etwa 11.800 EUR/m² verlangt, und für wiederverkaufte Objekte lag der Preisbereich zwischen 6.800 EUR und 9.150 EUR/m². Es gibt jedoch Preisschwankungen nach oben und unten von bis zu 20 % zu berücksichtigen."Die Maxvorstadt stellt für viele eine traumhafte Lage dar, was Wohnen in der Stadt betrifft. Deshalb sind die Preise in den letzten Jahren auch stark angestiegen und ein guter Münchner Makler kann nun für einen Eigentümer einen hohen Verkaufspreis erreichen.", so Rainer Fischer, <a title="Immobilienmakler München" href="http://immobilienbesitzer-muenchen.de/">Immobilienmakler für München</a> und Inhaber der Fischer Immobilien vom Rotkreuzplatz in München.Quellen: muenchen.de, wikipedia, Auswertung vom Immobilienmakler-Büro Fischer, München, Immobilienpreise und Quadratmeterpreise aus dem Statistikprogramm der IMV Marktdaten GmbH; Jahresbericht 2016 des Gutachterausschusses München. Dieser Bericht ersetzt keine qualifizierte Wertermittlung durch einen Sachverständigen oder Immobilienmakler für München bzw. München Maxvorstadt. Auch handelt es sich dabei um Durchschnittswerte, die nur bedingt zu individuellen Kalkulationen herangezogen werden können. Keine Gewähr für Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben.



Bildinformation: Rainer Fischer