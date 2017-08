Internet-Marketing-Tag im Handwerk nahezu ausgebucht

(fair-NEWS)

Die Resonanz auf den dritten Internet-Marketing-Tag im Handwerk, der dieses Jahr in Berlin, Köln und München stattfindet, ist gigantisch. Berlin war schon ausgebucht, Köln und München waren zu 70% ausgebucht. Die Veranstalter Volker Geyer und Thomas Issler waren jeweils in den Seminarhotels vor Ort und konnten die Raumkapazitäten durch Zubuchen weiterer Räume vergrössern.Trotz der Kapazitätserweiterungen gehen die Veranstalter von drei ausgebuchten Internet-Marketing-Tagen im Handwerk in diesem Jahr aus. Wer dabei sein möchte, sollte besser schnell buchen. Bis 30. September 2017 gibt es noch einen Frühbucherpreis.Weitere Informationen gibt es unter:<a href="http://internet-marketing-tag-handwerk.de/neue-raeume-fuer-internet-marketing-tag-muenchen/"> http://internet-marketing-tag-handwerk.de/neue-raeume-fuer-internet-marketing-tag-muenchen/</a> ;.



Bildinformation: Thomas Issler im Event-Hotel in München