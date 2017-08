Sport unter „Leuchtender Laterne“

(fair-NEWS)

Dreifeldsporthalle mit TWD im ProfilglasDie von Tchoban Voss Architekten GmbH geplante Dreifeldsporthalle mit Zuschauerbühne bildet den städtebaulichen und funktionalen Abschluss einer Schulanlage. Im Berufskolleg des Kreises Kleve in Geldern, in dem rund 2.400 Schüler unterrichtet werden, ist die Sporthalle zwischen dem ebenfalls von Tchoban Voss Architekten geplanten Berufskolleg und Kreisarchiv positioniert. Das Erscheinungsbild des Gebäudes ist von einem steinernen Sockel und einem darauf liegendem transluzenten Kubus aus Profilglas, Laterne genannt, geprägt. Leuchtet diese in der Dunkelheit dient sie durch ihre Fernwirkung der Orientierung. In der doppelschaligen Profilglasfassade des Kubus, die einen Bezug vom Innenraum nach außen schafft, kommen 746 Quadratmeter TIMax GL-PlusF der transluzenten Wärmedämmung (TWD) der Herforder Wacotech GmbH & Co.KG zum Einsatz. In den bestehenden Gebäuden des Berufskollegs und Kreisarchivs wurden zusätzlich 584 Quadratmeter TIMax GL-PlusF eingebaut.Das lichtstreuende und lichtdurchlässige Produkt ermöglicht eine blendfreie Hallenbelichtung. Gleichzeitig bietet es ein angenehmes Raumklima durch eine schlagschattenfreie Verteilung des einfallenden Lichtes sowie Sonnen- und Blendschutz und damit einhergehend Schutz vor sommerlicher Überhitzung. Das transluzente Glasgespinst TIMax GL-PlusF im doppelschaligen Profilglas erzielt einen Wärmedurchgangskoeffizient von Ug = 1,2 W/(m2K) und einen Sonnenschutz mit g = 0,26. Wärmedurchgangskoeffizient und Sonnenschutz wurden vom IFT Rosenheim gemessen.Mit speziellen Fassadenaufbauten wie dem System 0,8 in zwei- oder dreischaliger Ausführung können Ug-Werte bis 0,79 W/(m²K) realisiert werden. Dazu werden zwei Lagen der transluzenten Wärmedämmung TIMax GL in einen vergrößerten Scheibenzwischenraum eingebaut. TIMax GL und TIMax GL-PlusF sind UV-stabil, temperaturstabil und unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit. Der Einbau ins Profilglas ist einfach, da das Glasgespinst komprimierbar ist und durch seine Rückstelleigenschaft den Scheibenzwischenraum komplett ausfüllt.Weitere Informationen www.wacotech.de und www.tchobanvoss.com.Projektbeteiligte:Bauherr:Berufskolleg Geldern des Kreises Kleve, Geldern, (www.berufskolleg-geldern.de)Architekt:TCHOBAN VOSS Architekten GmbH, Hamburg (www.tchobanvoss.de)Glasbauer:Metz GmbH Glas- und Metallbau, Siegen, (www.metz-gmbh.net)Profilglas:Lamberts Linit P23/60/7 (Sporthalle), (www.lamberts.info)Lamberts Linit P26/60/7 und P33/60/7 (Berufskolleg und Kreisarchiv)Transluzente Wärmedämmung:WACOTECH GmbH & Co. KG, Herford (www.wacotech.de)



Bildinformation: Dreifeldsporthalle mit transluzentem Kubus aus Profilglas / Fotograf Hans Jürgen Landes