Rintelner Summer Festival mit 2schneidig

Erfolgreiches erstes Summer Festival des Rintelner Bodega Beach Clubs: Am vergangenen Wochenende war einiges los in der idyllischen Kleinstadt an der Weser. Mit Badeinselregatta, namhaften DJs und Live-Bands bot das Festival einige Highlights für ein entspanntes Erlebniswochenende.So sorgten bereits am Freitag Top-Acts wie Songwriter und Produzent Mousse T. oder der ebenfalls international erfolgreiche Chart-Produzent D.O.N.S. für Partystimmung der Extraklasse. Bevor es am Samstag musikalisch weiterging, lud der Beach Club auch in diesem Jahr zur beliebten Badeinsel-Regatta. Unter dem Motto „Helden der Stadt“ kämpften sich auf der Weser Zweierteams bei Regen zum Ziel: den Bodega Beach Club. Den Spaß haben sich die Teilnehmer durch den Regen allerdings nicht nehmen lassen. Die Anstrengung hat sich nicht nur für die Sieger gelohnt, denn das Ganze fand zugunsten regionaler sozialer Projekte statt.Pünktlich zum Start des anschließenden musikalischen Programms kam auch zunehmend Sommerstimmung auf, als der Himmel aufklarte und Sonnenschein bescherte. Den Auftakt machte dann Musiker 2schneidig mit Band. Der Sänger und Rapper mit nigerianischen Wurzeln vereint Musikstile wie Pop, Soul, Funk, R’nB und HipHop und überzeugt durch tiefsinnige Texte über bewegende Fragen des Lebens. In diesem Jahr tourte er bereits mehrfach in Rom und war mit Live-Shows in Nizza und in der Karibik.Allerdings vereint Martin Rietsch alias 2schneidig noch viele weitere Facetten abseits der Bühne. Seit Beginn seiner Karriere engagiert er sich unablässig mit viel Einsatz für Kinder und Jugendliche, hat dazu auch eigene Kampagnen und Projekte über die Landesgrenze hinaus ins Leben gerufen. An Schulen ist er außerdem mit Projekten zur Suchtprävention, Gewaltprävention als auch zu Themen wie Rassismus und Mobbing für die Gestaltung von Projettagen mit Schülern aller Jahrgangsstufen in ganz Deutschland unterwegs.Besucher des Summer Festivals konnten sich also auf ein vielfältiges Programm mit spannenden Gästen freuen. Musikalisch boten die Acts für jeden Geschmack etwas. Nach 2schneidig brachte die Country-Rock-Band „Daisy Town“ Cowboyfeeling ans Weserufer, gefolgt von einer Rock’n Roll Show im Bühnenprogramm. Zum Abschluss kamen Queens-Fans auf ihre Kosten, als die international tourende Coverband „MerQury“ das Festival ausklingen ließ.



Bildinformation: Live on Stage beim Summer Festival: Martin Rietsch alias 2schneidig mit Band