Auf der Suche nach dem "ICH": Hallo, egoistische Generation

<a href="www.tina.fitness/mit-krafttraining-zur-selbstliebe/">Selbstliebe</a>, Selbstreflexion, Selbstversuch, <a href="www.tina.fitness/selbstoptimierungswahn/">Selbstoptimierung</a>, ...Ganz schön krass, mit welchem Aufwand und welcher Intensität wir uns tagtäglich mit uns selbst beschäftigen.Wir verlassen unser Zuhause und machen uns auf die Suche nach der Antwort auf die Frage, wer wir sind. Welche Aufgabe habe wir hier in dieser Welt. Welche Erwartungen hat die Gesellschaft? Komm ich mit dieser Erwartungshaltung zurecht oder entfliehe ich dem System - fernab von Verpflichtungen, Verantwortlichkeiten und Aufwand. Welches Potential steckt in mir?Wer will ich sein? Wer will ich werden?Willkommen in einer Gesellschaft die, bevor sie sich mit ihrem Umfeld beschäftigt, zuerst klären muss, ob sie sich mit dieser Situation und den gegebenen Umständen wohlfühlt."Macht mich das, das ich gerade tu" glücklich?"Gerade sitz ich in einem kleinen Cafe. Hebe ich meinen Blick vom Bildschirm meines Macbooks ab, habe ich direkte Sicht auf die Fußgängerzone.Im Sekundentakt passieren Menschen das große Schaufenster.Wenn du zwischendurch mal ein paar Minuten Zeit findest und dich mal nicht mit Facebook, Instagram & Co. beschäftigt möchtest, empfehle ich dir, selbiges zu tun.Setz dich in ein Cafe in einer Fußgängerzone. Wähle einen Platz, an dem du direkten Blick auf die Straße hast und beobachte.Jeder dieser Menschen trägt seine eigene Geschichte mit sich. Jeder Einzelne ist geprägt von Erlebnissen. Augenblicke, die sie zum Lachen, zum Weinen und zum Nachdenken gebracht haben."Verlaufen wir uns - auf der Suche nach dem eigenen Glück?"Während ich nach draußen sehe fällt mir ein junger Mann im Rollstuhl auf. Dieser Mann kann nicht mehr Laufen. Es ist die eine Frage, die mich meinen Blick nicht losreißen lässt. "Kann ein Mensch glücklich sein, ohne dass er jemals wieder laufen können wird?"Er erwischt mich dabei, wie ich ihn beobachte und schenkte mir sein Lächeln. Ich erwiderte sofort und erhielt, in der selben Sekunde, Antwort auf meine Frage.Ihm wurde etwas genommen, das wir als selbstverständlich ansehen. Dieser Mann wird nie wieder laufen können.Und dennoch - er wirkte, als wäre er glücklich.Müssen wir uns ein Leben lang mit unserem ICH beschäftigen um glücklich zu werden?Um zu erkennen, was wir wollen und was wir nicht wollen ist es wichtig, zu reflektieren. Nimm dir Zeiten für dich. Zeiten, in denen du wahrnehmen darfst, was dich glücklich oder unglücklich macht.<a href="www.tina.fitness/mit-krafttraining-zur-selbstliebe/">Selbstliebe</a> ist nicht das, das wir gerade durchleben.Das, das sich derzeit abspielt, geht weit darüber hinaus.Liebe Welt - ich habe das Gefühl, dass wir uns vermehrt egoistische Züge aneignen die schlussendlich dazu führen, dass wir am Ende des Tages nur noch eines sind: Einsam.Willst du rausfinden wer du bist, warum du hier bist und was deine Erfüllung ist? - öffne dich.Geh auf Menschen zu, lerne Neue kennen und lass dich inspirieren.Ich verspreche dir, dass es in deinem Leben nichts gibt, das so aufregend und spannend sein kann als andere Menschen!Lächle und sammle Lächeln ein. Lass dir aus Erfahrungen erzählen. Teile deine Eigenen und lerne dazu. Mit anderen Menschen.



Bildinformation: Auf der Suche nach dem "ICH": Hallo, egoistische Generation?