Schweden in Düsseldorf - Das Kanelbullen, Shop und Cafe

Mitten in Düsseldorf Lörick gibt es das <a href="www.kanelbullen.de/">Kanelbullen</a>, einen schwedischen Geschenke- und Deko-Laden mit integriertem Cafe und Bistro. Wer das Kanelbullen betritt, spürt sofort den schwedischen Lebensstil. Inhaberin Carmela Mellström ist eine Gastgeberin mit Charme und Esprit. Das Kanelbullen bietet ein Stück Schweden in Düsseldorf.In 2014 wurde der schwedische Concept-Store "Kanelbullen" im Stadtteil Lörick eröffnet, um den skandinavischen Liebhabern, ein Stück Schweden mit Herz zu bieten. Carmela Mellström, eine Aussteigerin aus der IT-Consulting-Branche, mit Wurzeln in der schwedischen Gastronomie, hat sich mit dem Kanelbullen einen Traum erfüllt.Schweden in Düsseldorf - Das ist das KonzeptDas moderne Konzept, besteht aus einer Mischung von Designer Shop mit integrierten Bistro / Cafe. Es werden schwedische Backwaren sowie warme Küche angeboten. Besonders beliebt sind Carmelas Zimtschnecken, auf Schwedisch Kanelbullar, die Namensgeber für das Cafe sind.Das Publikum ist international, im Kanelbullen fühlen sich alle Altersklassen wohl. Die entspannte Atmosphäre ist wie in einem Second Living-Room und lädt ein, im Shop zu stöbern.Zusätzlich kann man sonntags und an Feiertagen ein skandinavisches Frühstücksbuffet genießen und nachmittags gibt es immer die berühmten hausgebackenen Kanelbullar, Mit ihrem dazugehörigen NORDIC-CATERING bietet Carmela jetzt schon vielen Firmen ihre Backwaren sowie schwedische Events an.Kanelbullen kennenlernen - am 17. August 2017 mit der XING Ambassador Community DüsseldorfDie XING Ambassador Community Düsseldorf bietet im Kanelbullen am 17. August 2017 ab 18.30 einen "schwedischen Sommerabend in Düsseldorf". Beim Business-Event steht Networking im Vordergrund. Für das leibliche Wohl ist mit einem Schweden-Buffet gesorgt. Ein Kurzvortrag über "Cultural Management mit Nordeuropäern" und ein Schweden-Quiz runden das Event ab. Tickets kosten 20,- Euro und sind über den <a href="https://www.xing.com/events/xing-after-work-dusseldorf-schweden-kanelbullen-1837943">XING-Ticketshop</a> zu erwerben. Nicht-XING-Mitglieder bestellen bitte per E-Mail an zehmisch@xing-duesseldorf.de.



Bildinformation: Schweden in Düsseldorf - Das Kanelbullen, Shop und Cafe (Bildquelle: Kanelbullen)