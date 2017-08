Dr. Graham Dixon ist neuer Leiter für Forschung und Entwicklung der Zaluvida Gruppe und COO von Neem Biotech

(fair-NEWS)

ROLLE, SCHWEIZ | 08.08.2017Die Zaluvida Corporate AG, ein aus der Schweiz geführtes Life-Science-Unternehmen, ernennt Dr. Graham Dixon als Leiter für Forschung und Entwicklung der Zaluvida Gruppe. Zusätzlich übernimmt Dr. Dixon auch die Rolle des Chief Operating Officers bei Neem Biotech, dem Forschungs- und Entwicklungsbereich von Zaluvida mit Sitz in Wales.Mit Dr. Graham Dixon erweitert die Zaluvida Gruppe ihr Expertenteam und stärkt weiter das Fachwissen innerhalb des Unternehmens im Bereich Arzneimittelentwicklung, um die Lösungen für die drängendsten Gesundheitsfragen unserer Gesellschaft bereitzustellen.Dr. Dixon ist seit über 25 Jahren in der pharmazeutischen und biotechnologischen Branche tätig und verfügt über tiefgreifende Erfahrung im Bereich der Entwicklung von Medikamenten sowohl für seltene Krankheiten wie auch für weitere medizinische Indikationen. Er hat verschiedene Wirkstoffe für unterschiedliche Indikationen erfolgreich von der Konzeptphase über klinische Studien bis zur Markteinführung begleitet. Das Spektrum reicht von Anti-Infektiva hin zu onkologischen und neurologischen Anwendungen.Vor Zaluvida war Dr. Dixon als Chief Scientific Officer bei Onexo tätig, wo er die Forschungs- und Entwicklungsprozesse verantwortete. Davor hielt Dr. Dixon Positionen als Chief Scientific Officer und Leiter von Forschungs- und Entwicklungsabteilungen in diversen börsennotierten Biotech-Unternehmen wie Sensorion, Addex Therapeutics, Galapagos, Entomed und F2G inne. Als Leiter der Forschungs- und Entwicklungsabteilung bei Galapagos war Dr. Dixon direkt für ein Team von 260 Wissenschaftlern an drei europäischen Standorten zuständig. Seine Karriere begann er als Leiter der Abteilung für Biochemie bei DowElanco Ltd. und als Projektmanager und später globaler Produktdirektor bei AstraZeneca. Dr. Dixon erlangte seinen Doktorabschluss in Biochemie an der Swansea Universität und seinen Bachelorabschluss in Angewandter Biologie an der Universität Bradford.Christoph Staeuble, Group CEO von Zaluvida, sagte: „Ich freue mich sehr, Dr. Graham Dixon an Bord zu haben – sowohl in seiner Funktion als Leiter unserer F&E-Abteilung als auch als Teil des Neem Biotech Führungsteams. Mit seiner jahrzehntelangen Erfahrung ist er eine hervorragende Ergänzung in unserem Team.“Dr. Michael Graz, Managing Director von Neem Biotech, erklärte: „Wir sind hocherfreut, dass Dr. Graham Dixon zurück in Wales ist - da, wo er einst seine Karriere begann. Mit seiner Expertise im Biotechnologie- und Pharmabereich sind wir überzeugt, dass unsere Arbeit in den Gebieten Mensch- und Tiergesundheit und speziell auch unsere Bemühungen im Kampf gegen antimikrobielle Resistenzen besonders profitieren werden.“Dr. Graham Dixon sagte: „Dies ist ein interessanter Zeitpunkt, Teil des Teams von Zaluvida zu sein. Ich freue mich sehr, einen Beitrag bei der Weiterentwicklung des Unternehmens zu leisten und die beeindruckende Pipeline weiter voranzutreiben.“



Bildinformation: Dr. Graham Dixon