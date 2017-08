(fair-NEWS)

München, 08. August 2017: Das neue Kinderbuch Purzel - die Abenteuer der hüpfenden Rollspinne ermutig Kinder auf unterhaltsame Weise, offen für Neues zu sein und Veränderungen positiv anzunehmen. Nach der erfolgreichen Crowdfunding-Kampagne auf Startnext erscheint nun die Druckversion.Von Rollspinnen und WolkenversammlungenWas tun, wenn sich das Leben unerwartet verändert? Die fleißige Rollspinne Purzel lebt zufrieden in einem hügeligen Land. Ihre Tage verbringt sie damit, bergauf und bergab zu rollen. Doch eines Tages kommt es bei der Wolkenversammlung zu einer noch nie da gewesenen Überraschung, welche Purzels gewohntes Leben gehörig durcheinander bringt…Veränderungen annehmenSo wie der kleinen Rollspinne geht es vielen Kindern. Veränderungen und Umbrüche können schwierig sein - sei es durch ein Umzug in eine andere Stadt, ein neues Geschwisterkind, die Trennung der Eltern oder der Eintritt in den Kindergarten. Mit ihrer Geschichte möchte die Autorin Kinder ermutigen, neuen Lebensumständen positiv gegenüberzustehen und sie als ihr eigenes Abenteuer anzusehen.Purzel - die Abenteuer der hüpfenden Rollspinne richtet sich an Kinder zwischen 2 und 8 Jahren sowie an Eltern, Großeltern, Freunde, Kindergärten und an alle, die gerne (vor-) lesen.



Bildinformation: Patrizia Tautz-Hofbauer