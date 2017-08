Blog: Compliance und üble Nachrede – Über Gesetzestexte, Wölfe, Hedgefonds und Compliance!

Pressemitteilung von Wirtschaftscampus Dr. Peemöller GmbH

(fair-NEWS) Wir haben unseren Compliance Blog aktualisiert und mit dem Thema „Compliance und üble Nachrede“ ergänzt. Mit dem Schwerpunktthema von Gefahren durch üble Nachrede (auch) bei Hedgefonds zeigen wir, wie wichtig der Einsatz von Compliace-Instrumentarien im täglichen Umfeld eines Unternehmens zur Vermeidung von unternehmerischen oder persönlichen Risiken ist. Ausdrücklich wird das Thema im Hinblick auf üble Nachrede und Hedgefonds von verschiedenen Seiten betrachtet und die Grundbegriffe im Hinblick auf üble Nachrede und Hedgefonds erklärt. Aktuelle Zahlen und Statistiken komplettieren den Blog-Beitrag.



Den Beitrag „Compliance und üble Nachrede“ finden Sie direkt hier im Compliance-Forum:



Neben diesem aktuellen Thema wurden seit 2015 die folgenden Blog-Beiträge zum Thema Compliance dort veröffentlicht:



• Sport und Compliance

• Korruption und Compliance

• Leasing und Compliance

• Kreditkarten und Compliance

• Kartellrecht und Compliance

• e-Crime und Compliance

• Risiko und Compliance

• Geschenke und Compliance

• Steuern und Compliance

• Tax Compliance Officer – Pflicht oder Kür im Unternehmen

• Ehrbarer Kaufmann als Leitlinie für den Deutschen Corporate Governance Kodex



Bildinformation: Wirtschaftscampus Dr. Peemöller GmbH

Die Wirtschaftscampus Dr. Peemöller GmbH und ihre Mitarbeiter besitzen seit über 15 Jahren Erfahrungen im Bereich der buchhalterischen und betrieblichen Weiterbildung und als Veranstalter von betriebswirtschaftlichen Seminaren, Jahres-Updates und Inhouseschulungen. Das Leistungsangebot des Wirtschaftscampus beinhaltet die Lehrgangssegmente Certified Chief Compliance Officer, Certified Tax Compliance Officer, Certified IFRS Accountant, Certified Junior/Senior Accountant, Bilanzbuchhalter /-in (IHK), Bilanzbuchhalter /-in International (IHK) und English for Accountants.



Geschäftsführer ist Prof. Dr. Volker Peemöller, emeritierter Professor für Betriebswirtschaftslehre der Universität Erlangen-Nürnberg. Schwerpunkte seiner Tätigkeit sind die Bereiche Unternehmensbewertung, Internationale Rechnungslegung, Interne Revision, Controlling und Bilanzanalyse. Aktuell hat er einen Lehrauftrag "Wertemanagement und Compliance" am Internationalen Hochschulinstitut (IHI) Zittau, ist Mitglied des Verwaltungsrats des Deutschen Institutes für Interne Revision sowie Mitglied des Herausgeberbeirates der Zeitschrift Risk, Fraud & Compliance.

