Pressemitteilung von estos GmbH

ixi-UMS 6 Business von estos stellt damit weiteren SMS-Anbieter zur Auswahl

(fair-NEWS) Starnberg, 08.08.2017

Ab sofort können die Anwender der estos Unified Messaging Software ixi-UMS 6 Business den Web-SMS-Anbieter Sophos Mobile Communication Services (MCS)nutzen. ixi-UMS Business ist ein Komplettpaket für kleine Unternehmen mit bis zu 100 Usern, das Messaging Dienste wie Fax, Voice und SMS bietet. Soll der Versand von Kurznachrichten direkt vom E-Mail Client aus genutzt werden, muss in der ixi-UMS Business Konfiguration ein entsprechender Anbieter ausgewählt werden. SMS Professional von Sophos MCS ermöglicht es Unternehmen, Anwendungen um den Dienst SMS zu erweitern. "Mit der Integration von Sophos MCS in die Auswahl der Web-Anbieter konnten wir das Angebot für unsere Kunden erweitern", freut sich Bernd Kattner, Produkt Manager bei estos.

Dr. Michael Thomson, Senior Product Manager bei Sophos MCS ist ebenfalls begeistert: "Um möglichst vielen Kunden die Integration der SMS Dienste anzubieten, arbeiten wir verstärkt mit Kooperationspartnern wie estos zusammen." Über eine von Sophos MCS entwickelte https-Schnittstelle können die Kurznachrichten in Softwareprodukte wie ixi-UMS Business eingebunden werden. Die Anwender nutzen ihren gewohnten E-Mail Client, um Kurznachrichten zu versenden. Die https Schnittstelle ist Teil der Sophos MCS Web Suite, die in einer sicheren Umgebung gehosted wird. Die ixi-UMS Business Kunden werden per API-Key authentifiziert.

Grundsätzlich bietet SMS Professional von Sophos MCS Unternehmen jeder Größe und jeder Branche die Möglichkeit aus Anwendungen, via E-Mail oder aus jedem Web Browser zuverlässig, sicher und kostengünstig weltweit SMS zu verschicken und zu empfangen.

Bildinformation: Jetzt neu: estos Unified Messaging Server integriert SMS Professional von Sophos MCS

estos - enables easy communication

Die estos GmbH ist unabhängiger Hersteller innovativer Bausteine für Unified Communications. estos entwickelt seit 1997 professionelle Standardsoftware für kleine und mittelständische Unternehmen, die damit ihre Geschäftsprozesse in kommunikationsintensiven Bereichen verbessern. Als Technologieführer hat estos seine Kompetenzen im Bereich Computer Telefonie Integration (CTI), Unified Messaging Software (UMS), SIP-, XMPP-, LDAP- sowie WebRTC-basierten Anwendungen, die eine unkomplizierte Audio/Video-Kommunikation ermöglichen. Stetige Investitionen in Forschung und Entwicklung schaffen Innovationen und machen die estos Produkte zu trendsetzenden Originalen. Zu den Kernmärkten des Unternehmens zählen Deutschland, Österreich, Schweiz, Benelux und Italien. Die estos GmbH hat ihren Hauptsitz in Starnberg, nahe München, ein Knowledge Center Messaging in Olching, eine Entwicklungsdependance in Leonberg, ein Büro in Berlin sowie Niederlassungen in Udine, Italien und Doetinchem, Niederlande.

Petersbrunner Str. 3a82319 StarnbergDeutschlandTelefon: +49 8151 36856-122Susanna Heineestos GmbHPetersbrunner Str. 3a82319 Starnbergsusanna.heine@estos.de+49 8151 36856-122