Hanselmann & Compagnie und Hyland geben strategische Partnerschaft bekannt und unterstützen digitale Geschäftsmodelle

(fair-NEWS) München, 07. August 2017, <a href="https://www.hyland.com/">Hyland</a>, ein führender Anbieter von Information-Management-Lösungen (EIM), und <a href="www.hcie-consulting.de/unternehmen">HANSELMANN & COMPAGNIE</a>, ein mehrfach ausgezeichnetes Management-Consulting-Unternehmen in Deutschland, bündeln ihre Expertise in einer strategischen Partnerschaft. Im Fokus der Allianz steht die ganzheitliche Begleitung von internationalen Groß- und mittelständischen Unternehmen mit Sitz in Deutschland bei der Bewältigung ihrer digitalen Transformationsvorhaben. Dazu wird Hanselmann & Compagnie sein Portfolio mit einem umfassenden innovativen Beratungsangebot im Bereich Information Management erweitern.

Seit zehn Jahren konzentriert sich Hanselmann & Compagnie als mittelständische Technologie- und Top-Management-Beratung mit einem konsequent interdisziplinären Projektansatz auf hoch technologisierte Branchen. Die Management-Berater verfügen über eine hohe Industrie-Expertise, unterstützen ihre Kunden mit zukunftsfähigen Konzepten und wurden im Juni 2017 - zum zweiten Mal in Folge - mit dem "TOP CONSULTANT"-Siegel des Wettbewerbs "Beste Mittelstandsberater" ausgezeichnet.

Das gemeinsame Angebot von Hanselmann & Compagnie und Hyland umfasst den gesamten Technologie- und Servicelebenszyklus von der strategischen Beratung bis zur Umsetzung von Transformationsprojekten: einschließlich Implementierung, Anpassung und Integration kunden- und branchenspezifischer Information-Management-Softwarelösungen oder Cloud-Services sowie Trainings, Support und Professional Services für die On-Premise Information-Management-Lösungen oder dem Hosting der Cloud Services in sicheren Infrastrukturen.

Durch die Integration der Information-Management-Plattform OnBase von Hyland mit bestehenden Geschäftsanwendungen - wie beispielsweise SAP-Lösungen - stehen Unternehmen unternehmenskritische Informationen über eine einzige Plattform zentralisiert, jederzeit und über jedes Gerät zur Verfügung. Dadurch werden Unternehmensprozesse beschleunigt, die Transparenz verbessert und die Compliance in Unternehmen gesichert. Die Hyland-Lösung kann unternehmensweit oder auf Abteilungsebene eingesetzt und auf spezifische Anforderungen ausgerichtet werden. Dabei erfüllt OnBase aktuelle Anforderungen und kann flexibel und sicher an zukünftige Entwicklungen anpasst werden - ganz unabhängig davon, ob die Informationen über Mobilgeräte, aus der Cloud oder vor Ort bereitgestellt werden.



Zitate:

"Hanselmann & Compagnie ist seit zehn Jahren als zuverlässiger Consulting-Partner für Geschäftsprozess-Optimierung bekannt. Durch die Allianz konzentrieren sich zwei starke Partner weiterhin auf ihr Kerngeschäft - wir erweitern unser Angebot mit Consulting-Services im Bereich der Digitalisierung und Hyland bringt seine marktführende EIM-Plattform sowie seine Professional Services in die Partnerschaft ein. So bleiben wir weiterhin unserem Ziel treu, unseren Kunden einfach die beste Lösung - sowohl im Konzept als auch in der nachhaltigen Umsetzung - bereitzustellen", so Dr. Jochen Hanselmann, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter von Hanselmann & Compagnie.

Herbert Loerch, General Manager EMEA Hyland, sieht in der Kooperation großes Potenzial: "Wir freuen uns sehr, dass wir mit Hanselmann & Compagnie einen starken neuen Consulting-Partner in Deutschland gewinnen konnten. Dr. Hanselmann und sein Team bringen langjährige Expertise und Erfahrung mit Weltmarktführern in hoch technologisierten Industrien in die Partnerschaft ein. Indem wir gemeinsam die Geschäftsprozesse unserer Kunden optimieren, treiben wir die digitale Transformation weiter voran".



Über HANSELMANN & COMPAGNIE:

Hanselmann & Compagnie ist ein Nischenplayer im Management Consulting mit hoher funktionaler Kompetenz und Branchenexpertise. In allen Mandaten orientiert sich Hanselmann & Compagnie an der Wertsteigerung der Unternehmen. Die Berater denken und handeln stets unternehmerisch mit einem hohen Maß an Verantwortung für zukunftsfähige Lösungen und nachhaltige Umsetzung. Hanselmann & Compagnie engagiert sich vollständig für den Kundenerfolg - nicht für die naheliegende, sondern stets für die beste Lösung. Neben dem fundierten funktionalen Wissen bietet die Management-Beratung seinen Kunden ein herausragendes Expertenwissen. Hanselmann & Compagnie fokussiert sich auf technologiegetriebene Branchen: Automobil & Zulieferer, Industriegüter & Technologie sowie Maschinen- & Anlagenbau.

Weitere Informationen finden Sie unter <a href="www.hcie-consulting.de/unternehmen">www.hcie-consulting.de</a>