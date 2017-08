Heute im Test: Lebensmittelchemie - foodjobs.de informiert über einen neuen Karriereweg

(fair-NEWS)

- foodjobs.de erweitert die Rubrik "Karrierewege" um Lebensmittelchemie- Verbraucherschutz als Mission des Lebensmittelchemikers- Ausbildung im Umbruch: Wechsel zum Bachelor-Master-System08.08.2017, Düsseldorf."Sieht gut aus, nehme ich". Doch was ist eigentlich drin in unseren Lebensmitteln und ist die Qualität tatsächlich so gut, wie sie erscheint? Hier sind Experten gefragt. Mit dem <a href="www.foodjobs.de/Karriereweg-Lebensmittelchemie">Karriereweg Lebensmittelchemie</a> bietet foodjobs.de einen Einblick in den Beruf des Lebensmittelchemikers und zeigt nicht nur den Ausbildungsverlauf, sondern informiert auch über anschließende Einstiegsmöglichkeiten in die Lebensmittelbranche.Der Studiengang Lebensmittelchemie gehört wohl mit zu den spannendsten Disziplinen, die die chemische Branche zu bieten hat. Mit der Anknüpfung an die Lebensmittelwirtschaft grenzt er sich zu anderen naturwissenschaftlichen Bereichen ab und bildet Spezialisten aus, die die Zusammensetzung unserer Lebensmittel genauer unter die Lupe nehmen.Da Lebensmittelchemiker bis vor einigen Jahren noch ausschließlich der amtlichen Lebensmittelüberwachung in staatlichen Untersuchungsämtern dienten, erfolgte die Ausbildung in Form eines Staatsexamen-Studiums. Mit wachsenden Einsatzgebieten außerhalb der staatlichen Einrichtungen internationalisierte sich der Beruf des Lebensmittelchemikers und so wurde auch das Diplom-Staatsexamen mehr und mehr durch das international vergleichbarere Bachelor-Master-System ersetzt.Wer gerne mit Inhalts- und Zusatzstoffen experimentiert, der ist hier gut aufgehoben. Neben verschiedenen chemischen Analyseverfahren, die in Laborpraktika erlernt werden, stehen auch Fächer wie Lebensmittelrecht oder Lebensmittelhygiene auf dem Stundenplan."Die Einsatzfelder für die Lebensmittelchemiker sind lange schon nicht mehr rein auf die staatlichen Lebensmittel-Überwachungsämter beschränkt, vielmehr bietet die Lebensmittelindustrie vielschichtige und spannende Jobs," so Bianca Burmester, Gründerin und Geschäftsführerin von <a href="www.foodjobs.de">foodjobs.de</a>.Mehr Nachhaltigkeit, längere Haltbarkeit, innovative Produktpaletten - Die Qualität der Lebensmittel wird insbesondere für den Verbraucher immer wichtiger. Die Nachfrage nach Lebensmittelchemikern in der Industrie wächst und so eröffnet sich nun auch die Option direkt in das Unternehmen einzusteigen.



Bildinformation: Der foodjobs.de Karriereweg Lebensmittelchemie