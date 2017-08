Leseproben aus „Mein Leben mit MS“

(fair-NEWS)

Kopfkino - Gedanken und EmpfindungenKampfansageMein Kopf sagt JA,mein Körper sagt NEIN.Kennt Ihr das auch?Wem soll ich nun vertrauen?Beide sehr vertraut und doch um Welten voneinander getrennt.Dann schaltet sich das große „W“ ein: Warum?Und keiner gibt mir eine Antwort.Ich grüble, will aufgeben,aber ganz tief in meinem Kopf macht sich eine Stimme breit,die sagt NEIN, wer aufgibt, ist feige.Und diese Stimme wird so stark,dass ich sie nicht mehr ignorieren kann.NEIN, ich werde nicht aufgeben,ich stecke nicht den Kopf in den Sand,ich kämpfe!© Britta KummerAufgeben – Nein Danke„Ich lebe mit MS - nicht die MS mit mir!“Diesen Leitspruch habe ich mir auf die Fahne geschrieben.Trotz fortschreitender Krankheit habe ich bis heute nichtkapituliert, gegen einen übermächtigen Gegner zu kämpfen.Aufgeben – das ist ein Fremdwort für mich.Auch wenn es mir nicht immer leicht fällt, sich täglich einen Kampf mit einem übermächtigen Gegner zu stellen.Bereits Goethe sagte: „Nichts ist so wichtig wie der heutige Tag.“Und genau danach lebe ich.Ich genieße jeden Tag, als wenn es der Letzte wäre und versuche, das Beste daraus zu machen.Denn nur eine Sache ist verloren, wenn man aufgibt.© Britta KummerIch stehe wieder aufZwingt uns das Leben in die Knie, haben wir die Wahl,liegen zu bleiben oder wieder aufzustehen.Ich stehe wieder auf!Und was machen Sie?© Britta KummerBuchbeschreibung:MS (Multiple Sklerose) ist das facettenreichste Krankheitsbild der Neurologie. Diese Krankheit stellt das Leben eines Betroffenen völlig auf den Kopf. Sie ist nicht nur eine Krankheit mit 1000 Gesichtern, sondern auch mit 1000 Fragen. Eine davon WARUM? Aber das Leben geht weiter … eben nur anders als bisher. Ein Leben mit Höhen und Tiefen, mit Ängsten aber auch Hoffnungen.Dieses Buch ist kein Fachbuch oder Ratgeber über die Krankheit MS (Multiple Sklerose), sondern die MS-Geschichte der Autorin. Mit einer Portion Humor und Selbstironie erzählt sie wie alles begann, wie sie lernte damit zu leben und es schaffte, trotz dieser bitteren Krankheit auf ihre eigene Kraft zu vertrauen. Sie berichtet von ihrer Angst vor dem, was vielleicht die Zukunft bringen wird. Dennoch strotzt dieses Buch voller Zuversicht und macht Mut. Das Leben ist einfach zu wertvoll, um den Kopf in den Sand zu stecken und zu resignieren.Broschiert: 120 SeitenVerlag: Karina-Verlag (27. Mai 2015)Sprache: DeutschISBN-10: 3903056421ISBN-13: 978-3903056428Auch als E-Book erhältlich!Trailer:Weitere Bücher der Autorin:Willkommen zu Hause, Amy (Paperback), ISBN: 978-3-99049-854-5Willkommen zu Hause, Amy (Hardcover), ISBN: 978-3-99049-855-2Die Abenteuer des kleinen Finn, ISBN: 978-3-8448-1599-3Kummers Kindergeschichten, ISBN: 978-3-7386-0100-8Kummers Kindergeschichten 2, ISBN: 978-3-7392-3824-1Kleine Mutmachgeschichten, ISBN: 978-3-9030-5644-2Weihnachtsgeschichten … und noch mehr, ISBN: 978-3-7386-4553-8Geschichten für Groß und Klein, ISBN: 978-3-7347-4942-1Das Marmeladenbüchlein, ISBN: 978-3-9611-1212-8Kummers Ofengerichte, ISBN: 978-1-5232-2552-1Vegetarischer Genuss - Quer Beet, ISBN: 978-1-5084-8474-5Kummers Schlemmerkochbuch, ISBN: 978-3-7322-3126-3Vegetarische Weltreise, ISBN: 978-1-5355-5204-2Vegetarisch für Jedermann [Kindle Edition]BEST OF [Kindle Edition]Schmökerkatalog mit Leseproben Anthologien [Kindle Edition]Schmökerkatalog mit Leseproben 2 Bunt gemischt [Kindle Edition]Schmökerkatalog mit Leseproben 3 Kinder- und Jugendbücher [Kindle Edition]Über die Autorin:Britta Kummer wurde 1970 in Hagen (NRW) geboren. Heute lebt sie im schönen Ennepetal und ist gelernte Versicherungskauffrau.Die Freude am Schreiben hat sie im Jahre 2007 entdeckt und seit dieser Zeit bestimmt es ihr Leben. Es macht ihr einfach großen Spaß, sich auf diese Art und Weise auszudrücken.Erst wurden ihre Werke im Bekanntenkreis herumgereicht und die Resonanz darauf war sehr positiv.Es dauerte nicht lange und schon hielt sie ihr 1. Buch "Willkommen zu Hause, Amy" in Händen. Dieses Buch wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis "Lesefuchs" vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.



Bildinformation: Karina-Verlag