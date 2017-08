Alles aus Liebe: Essen und Trinken „Made in France“ auf der Anuga

(fair-NEWS)

Rund 270 französische Aussteller präsentieren sich auf der weltweit größten und wichtigsten Fachmesse für Lebensmittel und GetränkeDieses Jahr sind zirka 200 Unternehmen auf den französischen Gemeinschaftsständen unter dem Motto “Made in France – Made with Love” versammelt. Mehr als 20 davon sind erstmals auf dem Pavillon France oder auf der Anuga anwesend. Auf der Internetseite http://bit.ly/AnugaFrance stellen sich alle auf den sieben französischen Pavillons versammelten Aussteller vor. Die Seite in englischer Sprache ermöglicht es den Einkäufern, sich über die Neuheiten zu informieren, sich die Standpläne anzeigen zu lassen und Aussteller ihres Fachbereiches zu finden.Lustvoll essen mit Produkten Made in France - eine Verbindung fürs Leben, die sehr gut harmoniert. Wie gut, das zeigt während der Messe der Chefkoch Charles Soussin in Halle 10.2, Stand F-030. Er bringt zusammen, was zusammengehört, setzt Produkte der Aussteller in Szene und bietet sie täglich mehrmals zur Verkostung an. Bei den Shows kommen die Produkte der verschiedenen Regionen zu Ehren. Die Speisenfolge – Aperitifhäppchen, Vorspeise, Hauptgericht, Dessert, Käse – nimmt Bezug auf das typische französische Menü und deckt alle Mahlzeiten, vom Frühstück bis zum Abendessen, ab.In Frankreich mit Liebe hergestellt, in aller Welt geschätztFrankreich ist Deutschlands drittgrößter Lieferant von Agrarprodukten. Die französischen Exporte nach Deutschland verzeichneten in den letzten fünf Jahren eine Steigerung von 13,6 Prozent. Die stärksten Segmente sind 2016 Getränke mit einem Anteil von 19 Prozent am Export und Milchprodukte mit 14,6 Prozent.Ebenfalls gut im Geschäft: die Backwarenindustrie, auf deren Konto 27 Prozent der Exporte der Branche gehen. In diesem Segment haben sich besonders Feingebäck und Tiefkühl-Gebäck stark entwickelt. Milchprodukte verzeichnen gute Wachstumsperspektiven, da im aktuellen Jahr die weltweite Nachfrage nach Käse, besonders auf den außereuropäischen Märkten, steigt. Französische Hersteller setzen auf dem deutschen Markt nach wie vor Maßstäbe im Bereich der Spezialitäten und hier besonders mit Trendprodukten: Wellness, veganes Essen, Superfood, Produkte „frei von…“. Ein vielfältiges AngebotDie Gemeinschaftsstände französischer Unternehmen werden von Business France, der nationalen Agentur im Dienste der Internationalisierung der französischen Wirtschaft, gestaltet. Partner sind acht französische Regionen (Bretagne, Bourgogne-Franche Comté, Grand-Est, Centre-Val de Loire, Nouvelle Aquitaine, Pays de la Loire, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Occitanie) und zwei Fachverbände (Inaporc und Interbev).Weitere Informationen erhalten Journalisten und Besucher vom 7. bis 11. Oktober 2017 in Köln:Fine Food, Halle 10.2, Stand F-030 (93 Aussteller),Bread & Bakery, Halle 2.2, Stand B-046 (16 Unternehmen),Frozen Food, Halle 4.2, Stand B-046 (26 Anbieter),Chilled & Fresh Food, Halle 5.1, Stand A-064 (vier Aussteller),Dairy, Halle 10.1, Stand B-014Y (17 Milchproduktehersteller),Meat & Poultry, Halle 9.1, Stand C-046 (27 Teilnehmer),Drinks, Halle 8.1, Stand E-017C (14 Aussteller)Agentur:



Bildinformation: Frankreich demonstriert Vielseitigkeit auf der Anuga 2017 in Köln (Bild: Business France)