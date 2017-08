4 Sterne Hotel Schenna – Eschenlohe

(fair-NEWS)

Top-Adresse bei Schenna HotelsDas Hotel Eschenlohe gehört schon seit einiger Zeit zu den besten Hotels in Meran und Umgebung und das hat seine Begründung. Einerseits stilvolles, wohliges Ambiente wie in einem Boutiquhotel mit geschmackvoll eingerichteten Zimmern. Darüber hinaus luxuriöse Suiten, die einen eigenen Whirlpool besitzen, der nur auf Sie ganz allein wartet.Wellness Hotel Schenna hat viel zu bietenNeben eigenen Whirlpools, die einige Zimmer besitzen verfügt das Eschenlohe über einen umfangreich ausgestatteten und neuen Wellnessbereich. „La Vita“ besitzt 3 neue Saunen. Entscheiden Sie sich zwischen der finnischen Panorama-Sauna, dem Dampfbad und der Bio-Vital-Sauna mit wunderschönem Ausblick. Daneben einstilvoller Ruheraum, eine neue Erlebnisdusche und eine so einzigartige Kältegrotte. Im Außenbereich erwartet Sie ein neuer beheizter, 20 m langer Infinity-Outdoorpool mit Salzwasser gibt Ihnen das Gefühl in die Unendlichkeit zu schwimmen. Gleichzeitig sorgt das Salzwasser dafür, dass Sie ans Meer erinnert werden und Ihre Atemwege pflegt und ein unvergessliches Erlebnis verspricht.Zahlreiche Aktivitäten in Schenna SüdtirolWenn Sie nach der Entspannung etwas Action wollen, ist das kein Problem: Das Hotel Schenna Eschenlohe verfügt über einen Fitnessraum, eine Sky Lounge, eine Bauernstube und einen Felsenkeller. Eine andere Möglichkeit ist es, die zahlreichenAngebote der Umgebung zu nutzen: Traumhafte Wanderungen und Biketouren für jede Leistungsstufe im Naturpark Texelgruppe oder im Hirzergebiet. Vor einer idyllischen und zu gleicher Zeit überwältigenden Kulisse Golferlebnisse auf den Golfplätzen in Südtirol erleben oder in der Stadt Flanieren, Shoppen und kulturelle Veranstaltungen in der Kurstadt Meran besuchen - alles ist möglich. Ob Paragleiten, Rafting und Canyoning, Ihr Adrenalinspiegel lässt sich steigern!Im Hotel Eschenlohe in Schenna finden Sie die perfekte Balance zwischen Spannung und Entspannung!Weiterführende Infos: www.eschenlohe.it/