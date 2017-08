Richtig trinken, besser denken: Mit Mineralwasser fit in der Schule

(fair-NEWS)

Berlin, 08.08.2017 – Das neue Schuljahr steht vor der Tür und vor allem für Grundschüler sind die ersten Wochen nach den langen Sommerferien aufregend. Gerade jetzt brauchen sie die Unterstützung der Eltern. Das beginnt bereits mit der Ernährung, wozu nicht nur das Pausenbrot gehört. Um den Schultag zu überstehen, ist regelmäßiges Trinken ebenso wichtig. Die Ernährungswissenschaftlerin Dr. Andrea Trappe: „Nur wenn der Körper mit ausreichend Flüssigkeit versorgt wird, kann das Blut genügend Sauerstoff in die Gehirnzellen transportieren und so die geistige Leistungsfähigkeit sichern.“ Dr. Trappe empfiehlt als Getränk für die Schule natürliches Mineralwasser, denn es ist vollkommen frei von Kalorien, Zucker und künstlichen Zusätzen. Zusätzlich liefert es wertvolle Mineralstoffe.Das menschliche Blut, so Dr. Trappe, besteht zu rund 90 Prozent aus Wasser. Wird es durch Flüssigkeitsmangel dickflüssiger, verzögert das den Transport von Nährstoffen und Sauerstoff ins Gehirn. Müdigkeit, Kopfschmerzen und Konzentrationsstörungen sind die Folge. Besonders Kinder sind davon häufig betroffen. Zum einen ist ihr Durstgefühl noch nicht vollständig ausgeprägt. Zum anderen ist der Flüssigkeitshaushalt ihres Körpers anfälliger für Störungen als der eines Erwachsenen. Hitze und Anstrengung führen bei ihnen besonders schnell zur Dehydrierung. „Eltern und Lehrer sollten deshalb darauf achten, dass Grundschüler über den Tag verteilt mindestens einen Liter trinken“, rät Dr. Trappe. Regelmäßige feste Trinkphasen während des Unterrichts zum Beispiel in den ersten zehn Minuten einer Unterrichtsstunde oder kurz vor der Pause wirken dem entgegen. Hierfür sollten Eltern ihren Kindern stets ausreichend zuckerfreie Getränke wie Mineralwasser mit in die Schule geben oder die Bereitstellung von Getränken in der Klasse gemeinsam organisieren.Weitere Informationen zum Thema bietet die Initiative „Trinken im Unterricht“ der Informationszentrale Deutsches Mineralwasser (IDM) unter www.trinken-im-unterricht.de oder unter www.mineralwasser.com



Bildinformation: Wer im Schulalltag regelmäßig zu geeigneten Getränken wie Mineralwasser greift, erhöht sein Konzentrations- und Leistungsvermögen.