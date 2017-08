Datenschutzoffensive bei Episerver: Tech-Strategin übernimmt Doppelrolle als CIO und CISO

Pressemitteilung von Optivo

(fair-NEWS) Berlin, 08. August 2017 - Episerver, der globale Anbieter für das Management von Content, E-Commerce und Marketing, verstärkt sein Führungsteam mit einer erfahrenen Technologiestrategin: Sue Bergamo wechselt von Microsoft und wird zur neuen Chief Information Officer (CIO) und gleichzeitig Chief Information Security Officer (CISO) ernannt. Episerver erweitert damit den Aufgabenbereich des CIO, um den gestiegenen gesetzlichen und gesellschaftlichen Anforderungen an den Datenschutz gerecht zu werden.



"Datenschutz ist schon immer ein wichtiger Teil unserer Arbeit, da insbesondere bei unseren Cloud-basierten Lösungen IT-Sicherheit eine entscheidende Rolle spielt. Das gilt ebenso für die zur Episerver Gruppe gehörende Optivo GmbH in Deutschland und ihre Omnichannel- und E-Mail-Marketing-Lösungen", sagt Mark Duffell, CEO von Episerver. "Mit der Einstellung von Sue Bergamo unterstreichen wir dessen Bedeutung in unserer Unternehmensgruppe nochmal deutlich. Wir wollen damit auch darauf reagieren, dass viele Internetnutzer durch mehrere öffentlichkeitswirksame Cyber-Attacken in der jüngsten Vergangenheit verunsichert worden sind." Zudem machen die neue EU-Datenschutzverordnung, die in Deutschland 2018 voll in Kraft tritt, und das Abkommen Privacy Shield neue Datenschutzregelungen notwendig. Duffell ergänzt: "Die Umsetzung dieser Regelungen hat für uns höchste Priorität und Sue Bergamo bringt die richtige Mischung aus visionärem Denken und Führungskompetenz mit, um diese im Sinne unserer Kunden zu realisieren."



Bergamo übernimmt als erste CIO bei Episerver die Rolle des CISO und wird in dieser Doppelfunktion die langfristige IT-Strategie des Unternehmens verfolgen. Das beinhaltet auch die Sicherheits- und Risikostrategie. Dazu gehört auch das umfassende und abteilungsübergreifende Programm zur Risiko- und Sicherheits-Bewertung von Episerver.



Sie hat bei zahlreichen Unternehmen, die auf der Fortune-500-Liste der umsatzstärksten Firmen der Welt stehen, gearbeitet und bekleidete bereits mehrmals die Position des CIO. Zuletzt war sie bei Microsoft drei Jahre lange für die weltweite Technologiestrategie verantwortlich.



"Es ist mir eine Ehre, Teil von Episerver zu werden, einem Unternehmen, das eine starke Vision von Innovation und Digitaler Transformation hat und sich dieser täglich verschreibt - international und für alle Unternehmen", sagt Sue Bergamo. "Als neue CIO und CISO freue ich mich darauf, die Strategie und operative Umsetzung dieser Vision mitzuentwickeln. Besonders freue ich mich auch darauf, dabei zu helfen, die IT-Sicherheit der Kunden und Mitarbeiter von Episerver sicherzustellen, gerade weil Episerver zu den Vorreitern auf dem Gebiet von Content- und Commerce-Lösungen gehört."

Über Episerver

Episerver bietet marktführende Lösungen für digitales Marketing und E-Commerce. Damit können Unternehmen einzigartige digitale Kundenerlebnisse realisieren - und dass mit messbaren Geschäftserfolgen. Die Episerver Digital Experience Cloud™ verbindet Content, E-Commerce, Multichannel-Marketing und Predictive-Analysen in einer zentralen Plattform für ein ganzheitliches und extrem bedienerfreundliches Online-Business. Das Angebot reicht von der Lead-Generierung über intelligente Echtzeit-Personalisierungen bis hin zu konversionsstarken und wiederkehrenden Geschäftsanwendungen. Episerver zeichnet sich durch ein komplettes Ökosystem im Experience-Business aus. Auch Top-Unternehmen profitieren von disruptiven Transformationsstrategien und von besonderen Kundenerlebnissen bei einer Vielzahl an Kontaktpunkten. Das 1994 gegründete Unternehmen verfügt über Niederlassungen in Australien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Großbritannien, den Niederlanden, Norwegen, Polen, Schweden, Südafrika, den USA und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Weitere Informationen unter: www.episerver.com



Über Optivo

Als marktführender Anbieter fur kanalübergreifende Kampagnen-Management-Lösungen schafft Optivo die Voraussetzung fur One-to-One-Dialoge in Echtzeit und ist Teil der Episerver Digital Experience CloudTM. Die Omnichannel-Lösungen und -Dienstleistungen unterstützen die Unternehmen dabei, Kampagnen zu erstellen, zu orchestrieren, auszuführen und zu analysieren. Fur einen regelmaßigen und effektiven Kunden-Dialog werden E-Mail, Print, Push, SMS, Fax sowie weitere Marketing- Kanäle unterstützt. Die Unternehmen profitieren von kontextrelevanten Kundenerlebnissen durch multidimensionale Segmentierungsmöglichkeiten. Der Angebotsfokus liegt hierbei auf konversionsstarken und optimierten Kampagnen fur den Abverkauf und langfristige Kundenloyalität. Auf das Episerver Unternehmen Optivo vertrauen weltweit zahlreiche Top-Unternehmen - darunter Accor, Air Berlin, Babbel, Best Western, Bosch, Deutsche Bahn, Henkel, HolidayCheck, InnoGames, Jack Wolfskin, Olympus, PAYBACK, QVC, TUI, WWF und Zooplus. Seit 2016 ist Optivo ein Unternehmen der Episerver Gruppe (www.episerver.com). Weitere Informationen unter: www.optivo.de

