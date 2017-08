Neue Herbstkollektionen für Baby und Kleinkind bei erwinmueller.de

(fair-NEWS)

Baby- und Kinderkleidung auszuwählen macht wohl jeder Mama Spaß. Erst recht bei den pfiffigen neuen Herbstkollektionen im Onlineshop von <a href="www.erwinmueller.de">erwinmueller.de</a>. Witzige Motive und hautfreundliche Materialien zeichnen die Bekleidung für Babys und Kleinkinder aus. Baumwolle und weicher Frottier schmeicheln der feinen Haut. Auch die Kleinen haben schon ihren individuellen Stil und freuen sich über das eigene Geschirr sowie Trinkflaschen und Box für das Pausenbrot mit dem Lieblingsdesign."Indibär" Kollektion von RobaEin hübsches Druckmuster und das Motiv "Indibär" mit Indianerzelt und Braunbären macht die neue Kollektion von Roba zu einem echten Hingucker. Ob Schlafsack, Krabbeldecke, Bettwäsche Babynestchen oder Laufgittereinlage, alle Artikel der Serie überzeugen mit modernem Design und hochwertiger Baumwoll-Qualität. Entzückend und praktisch ist das dazu passende Roba "Indibär" Stubenbett 4-in-1. Dieses vielseitig einsetzbare Möbelstück ist in der Nacht Beistellbett am Elternbett und tagsüber eine Wiege. In den Stoffboxen auf der Ablagefläche kann alles verstaut werden, was immer zur Hand sein sollte. Wenn das Stubenbett nicht mehr gebraucht wird, lässt es sich zur Sitzbank umbauen.Bequeme Kleidung für Baby und KleinkindBaby-Bekleidung wird aus besonders weichen Stoffen und hochwertigen Materialien gefertigt, um weich und sanft zur empfindlichen Babyhaut zu sein. Damit die Kleinen unbeschwert toben können, sollte die Kleidung locker fallen, ohne einzuengen. Baby Butt bietet eine große Auswahl von Qualitäten, die den verschiedenen Ansprüchen von Kindern und Eltern gleichermaßen gerecht werden, in ausgezeichneten Passformen mit hervorragenden Trageeigenschaften.Kinder lieben bequeme Hosen und Jacken aus weicher Sweat-Qualität. Die angeraute Innenseite ist weich und warm, angenehm zu tragen und hautsympathisch. Die neuen 3er Sets für Jungs und Mädels von Kinderbutt werden die Kleinen begeistern. Zur Jacke mit Kapuze und der bequemen Hose, beides mit Eingriffstaschen, gibt es passende T-Shirts mit Ringelmuster und coolen Applikationen.Essen und Pausenbrot kindergerecht verpacktGeschirr und Essbesteck mit dem beliebten Janoschmotiv sind bei den Kleinen nach wie vor ein Renner. Was gibt es Besseres, als das eigene Ess-Set? Die entzückenden Motive sind auf Teller, Müslischale und Besteck abgebildet. Auch Pausenbrot und Getränk für Kindergarten und Schule begeistern in Behältnissen mit dem Lieblingsmotiv. Hygienisch sind Trinkflaschen aus Glas mit Isolierbecher und lustig bedruckter Tasche zum Schutz vor Bruch. Das Pausenbrot bleibt in lebensmittelechter Kunststoffbox lange frisch.Praxistipp: Frottier mit Namen besticktWalk-Frottier ist besonders weich und saugstark und deshalb für die empfindliche Kinderhaut bestens geeignet. Erwin Müller bietet Handtuchsets in den Lieblingsfarben der Kleinen mit entzückenden Bordüren. Alle Handtücher können mit Namen bestickt werden. Eine schöne Geschenkidee.



Bildinformation: Baby Butt Schlafoverall mit Elefanten bedruckt (Bildquelle: © erwinmueller.de)