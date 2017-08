Black Line - Premium To Go Verpackungen bei Pack4Food24.de

(fair-NEWS)

Nicht zuletzt durch den Food Truck Boom, welcher aus den USA nach Europa geschwappt ist, hat sich das Image des Imbissbereichs in Deutschland, Österreich, der Schweiz, und vielen weiteren Ländern nachhaltig verändert. Längst geht es nicht mehr nur darum die bekannte Bockwurst oder Pommes Schranke zu verkaufen, denn auch wenn diese traditionellen Snacks nach wie vor beliebt sind, und mehr als nur eine Daseinsberechtigung im täglichen Imbissgeschäft haben, finden sich am Markt mittlerweile aber auch immer mehr innovative und kulinarisch hochqualitative Gastronomiekonzepte.Neben den modernen Konzepten mit ideenreichen Namen oder durchdacht und liebevoll gestalteten Ladengeschäften, ob mobil als Food Truck oder stationär, spielen auch die eingesetzten Serviceverpackungen für den Außerhaus und To Go Bereich eine immer größere Rolle für die Außenwirkung des Gastronomiebetriebs.Natürlich hat auch der <a href="www.pack4food24.de">Fachgroßhandel für Gastronomiebedarf und Einwegverpackungen</a> diesen Trend erkannt, und so bieten Spezialisten wie die Pro DP Verpackungen oder Pack4Food24.de in ihren Sortimenten <a href="https://www.pack4food24.de/Moderne-Snack-to-go-Verpackungen">eine immer breitere Auswahl an modernen und innovativen To Go Verpackungen und Serviceideen</a> an. Besonders interessant für kleinere gastronomische Konzepte sind gerade Snack to go Verpackungssortimente, welche es ermöglichen eine Vielzahl an Produkten, wie z.B. Burger, Wraps, Sandwiches, Pasta, usw. in einem einheitlichen Design zu verkaufen. Das wirkt dem Kunden gegenüber sehr professionell, zumal man es von großen Restaurantketten oder Franchisesystemen kennt. Bekannte Snack to go Lösungen im abgestimmten Look sind zum Beispiel "Fresh & Tasty", "Feel Good", "Enjoy your Meal" oder "Pure Nature" Verpackungen, welche sich natürlich ebenfalls im Sortiment des gut aufgestellten Gastronomiefachhandels finden.Neu und ein absolutes Highlight für den To Go und Außerhausmarkt ist die neue "Black Line", welche Gastronomen und gastronomische Unternehmen nun im Portfolio der Pro DP Verpackungen und ihres B2B Onlineshops Pack4Food24.de finden. Der Name ist hier Programm, denn die Hamburgerboxen, Snackschalen, Faltenbeutel, Pommesschütten, oder sogar Tortenkartons und Cakeboxen sind in edlem Schwarz gehalten, mit einem hochwertigen Neutraldruck versehen, und aus qualitativen Materialien hergestellt, was auch durch die Fertigung "Made in Germany" unterstrichen wird.Die <a href="https://www.pack4food24.de/Moderne-Snack-to-go-Verpackungen/Black-Line-Snack-to-go-Verpackungen">"Black Line" To Go Verpackungen und Servicelösungen</a> sind somit ein ideales Werkzeug, um den eigenen Qualitäts- und Serviceanspruch zu unterstreichen, und die Kunden nachhaltig, zufrieden an das Unternehmen zu binden.



Bildinformation: Black Line Snack to go Verpackungen