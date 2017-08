Schnelle Verwandlung: Komfortabler Chic mit großzügigen Wandpaneelen

(fair-NEWS)

Duschplätze, die luxuriös aussehen und komfortable sind, stehen ganz oben auf der Wunschliste. Mit dem System Basic von Sprinz lassen sich alte Bäder schnell und sauber renovieren.Dekorative Wandgestaltung in großem StilMit den großzügigen Paneelen werden ganze Wände auch über die Dusche hinaus im Format bis zu 2800 mm x 1800 mm nach Maß gestaltet. Die individuelle Wandgestaltung sieht chic aus und ist (fast) ohne störende Fugen leicht zu reinigen.Große Auswahl und schnelle LieferungFünf zeitlose Dekore werden direkt ab Werk geliefert und sind im Nu eingebaut. Derzeit weitere 73 Dekore werden kurzfristig geliefert, bereiten viel Spaß bei der Planung und erhöhen die Vorfreunde garantiert.Flexibel und vielseitigDas System Basic von Sprinz wird direkt auf alte Fliesen montiert, so daß ein altes Bad schnell und sauber modernisiert wird. Auch nachträglich lässt sich das HPL-Paneel abmontieren und vor Ort vom Handwerker abändern. Wer sich nicht gleich für ein Generationenbad entscheidet, kann jederzeit nachrüsten.Schön und pflegeleichtDie Dekore auf HPL High Pressure Laminate zeigen edle Oberflächen in Stein- oder Holzoptik sowie Farben nach Wahl und sind vor allem: langlebig, UV-beständig, abriebfest, leicht zu reinigen und hygienisch.Komfortable DuschenMit bodengleichen Echtglasduschen und Paneelen von Sprinz lassen sich Duschplätze zum Verwöhnen gestalten. Großzügig, edel und komfortabel für das private Schönheitsprogramm.Stilvolles GenerationenbadWer mag schon beim Füße waschen auf einem Bein balancieren. Und wer einmal nach einem Unfall beim Duschen eingeschränkt war, weiß eine komfortable Dusche mit viel Platz und Sitzgelegenheit zu schätzen. Was Jüngeren behagt, erleichtert in späteren Jahren das Duschen ungemein. Für Ästhetik und Stabilität sorgt das Wandpaneel System Basic von SPRINZ. Es trägt Gewicht und Zuglasten absolut sicher und setzt gleichzeitig einen attraktiven Blickfang.Weitere Informationen unter +49 (0) 751 56080-0 oder per E-Mail badwelt@sprinz.eu



Bildinformation: Mehr als 75 verschiedene Dekore für eine dekorative Wandgestaltung und fugenlosen Duschspaß Bild: Sprinz