Wasserschlacht beim Cross-Hindernis-Lauf DragonheartBattle 2017

(fair-NEWS)

Bad Kissingen, 08. August 2017 – Wer sich beim Cross-Hindernis-Lauf DragonheartBattle am 18. November 2017 in Trendelburg auf die 12 oder 24 Kilometer lange Strecke traut, darf keine Angst vor Kälte, Nässe, Schlamm, einer anspruchsvollen Naturstrecke und knochenharten Hindernissen haben. In diesem Jahr werden die Wasserstationen eine der größten Herausforderungen für die Dragonhearts sein. Sie müssten nicht nur mehrmals durch die Diemel, sondern auch im Trendelburger Freibad in die mit eisigem Wasser gefüllten Becken springen. Zusätzlich dazu warten schwierige Hindernisse zum Hangeln, Klettern und Tauchen auf die mutigen Sportler, die sich der „Schlacht der Furchtlosen“ stellen.Sowohl die „Dragonhearts“, die die 24 Kilometer lange Strecke laufen, als auch die „Pitmen“, die den 12 Kilometer langen Parcours wählen, müssen durch diese Stationen durch. Im Freibad wartet eine ca. 50 Meter lange Schwimmstrecke, und auch die Diemel muss wieder durchquert werden. Zwar ist die an den meisten Stellen nicht so tief, dass die Dragonhearts schwimmen müssen, doch Steine, Unebenheiten oder Holz am Grund des Flusses haben etlichen Sportlern in den letzten Jahren zu einem Ganzkörperbad verholfen. Zudem baut der Veranstalter Hindernisse ein, unter denen sie Sportler durchtauchen müssen.Wie im vergangenen Jahr wird dafür unter anderem Kanu Schumacher den DragonheartBattle als Sponsor unterstützen. Auch die von LVM Dag Steinchen gestifteten Netze, an denen sich die Dragonhearts letzten November zur Brücke hochkämpfen mussten, werden wieder eingesetzt. Geplant ist zudem ein mehrere Meter langes Stahlgerüst, das im Freibad aufgestellt werden soll. Über acht bis neun Meter müssen sich die Dragonhearts mit ihren nassen, rutschigen Händen an eiskalten Holmen entlang hangeln; wer abrutscht, fällt in tiefes Wasser.Für Zuschauer sind die Stationen in der Diemel und im Freibad gut zu erreichen. Die Teilnehmer der vergangenen beiden Läufe waren begeistert von den vielen Trendelburgern, die sie an der Strecke motiviert und angefeuert haben. Start und Ziel des DragonheartBattle 2017 ist wie bisher das Wasserschloss Wülmersen, die Strecke führt durch den Wald, über Felder und Wiesen, durch Trendelburg bis hoch zur Burg und je nach Wahl der Distanz auf unterschiedlichen Strecken zurück zum Start. Unterwegs müssen die Teilnehmer an ca. 35 Stationen den Mut, die Kraft, den Teamgeist, die Zähigkeit und das Durchhaltevermögen echter Dragonhearts beweisen.Wer sich in die „Schlacht der Furchtlosen“ traut, kann sich als Einzelstarter oder im Team (ab 5 Personen) online anmelden. Weitere Informationen gibt es auf www.dragonheartbattle.de und auf Facebook (@dragonheartbattle).



Bildinformation: Hangeln über 8-9 Meter gehört bem Cross-Hindernis-Lauf DragonheartBattle 2017 dazu (Quelle: PAS-TEAM)