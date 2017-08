Tripada Yogalehrer Ausbildung in Wuppertal

(fair-NEWS) Die Tripada ® Yogalehrer Ausbildung in der Tripada Akademie in Wuppertal vermittelt Tripada Yoga ® als eine eigenständige Methode in der Gesundheitsförderung. Das Tripada Yoga® wurde von Hans Deutzmann, dem Gründer und Leiter der Tripada Akademie, aus langjähriger Yogaerfahrung aus dem Hatha Yoga entwickelt. Die Übungen orientieren sich an den modernen Anforderungen der westlichen Menschen von heute und sind entsprechend angepasst. Im Tripada Yoga® finden sich daher keine extremen Übungen, die bei längerer Ausübung eher schädigend auf den Körper wirken können. Es ist sehr teilnehmerorientiert und absolut religionsfrei ausgerichtet. Hier wird Yoga nicht als hinduistische Praxis unterrichtet, sondern als moderne Methode, um den Körper und Geist zu entspannen und sanft zu kräftigen.



In der Tripada Yogalehrer Ausbildung werden alle Yogaübungen einer kritischen Bewertung unterzogen und auf Ihre Wirkung und den Nutzen hin untersucht. Tripada Yogalehrer bekommen so ein tieferes Verständnis von dem vermittelt, was sie eigentlich unterrichten und wofür es gut ist. Tripada Yoga® ist für verschiedene Zielgruppen aufbereitet. Hier arbeitet Tripada ® Yoga mit klaren standardisieren Yoga -Konzepten und Curricula und alle Tripada® Yogalehrer sind darauf geschult und zertifiziert. Diese Kurskonzepte umfassen verschiedene, aufeinander aufbauende Stufen der Unterrichtsgestaltung (Basic, Basic Plus, Mediate, Kinderyoga, Schwangerenyoga), die von den gesetzlichen Krankenkassen anerkannt sind und finanziell gefördert werden. Wer eine Tripada® Yogalehrer Ausbildung machen möchte, sollte daran Interesse haben, sich einem klaren System zur Qualitätssicherung im Yoga anzuschließen. Die entsprechenden Vorgaben eines klar strukturierten Übungssystems sind von den Tripada® Yogalehrern einzuhalten, die an diesem System mitwirken können - besonders als Franchise-Partner mit eigenem Tripada Studio.



In Deutschland bietet Ihnen die Tripada Akademie für Gesundheit und Yoga somit nicht nur eine Yogalehrerausbildung an, sondern unterstützt Sie als Lizenzgeber und Franchisegeber auf dem Weg in die Selbstständigkeit. Nach der Ausbildung sind Sie lizenzierte/r Yogalehrer/in für Tripada Yoga Basic®, Tripada Yoga Basic Plus®, Tripada Yoga Mediate®, Tripada Kinderyoga® und optional auch Tripada Yoga® für Schwangere. So können Sie Ihr eigenes Tripada Yoga Studio eröffnen und Ihre Kurse werden von den gesetzlichen Kassen gefördert. Für Ihren Weg als Tripada Yogalehrer in die Selbständigkeit erstellen wir Ihnen ebenso eine eigene Webseite im Tripada Design und verlinken Sie mit unserer deutschlandweiten Tripada® Partner-Suche und sorgen über eine Suchmaschinenoptimierung für Ihre Platzierung bei Google und in anderen Suchmaschinen. Sie können individuelle Tripada Flyer und andere Werbematerialien, wie Plakate und Unterrichtsmaterialien, Visitenkarten und Studiomatten mit Tripada Branding für Ihre Werbung beziehen.