Keine Scheu vor Großstadtdschungel oder Schotterpisten.

Die von den legendären Scrambler-Bikes der 60er inspirierte SCR950 von YAMAHA erhält vom bekannten Motorradzubehör Hersteller einen Rugged Cutout Taschenhalter in Schwarz für 199,50 € und eine schwarze Rohrgepäckbrücke für 189,50 €. Beide Artikel werden voraussichtlich in KW 38 lieferbar sein. Für den Taschenhalter sind nur die vom Hersteller erhältlichen Rugged Ledertaschen passend. Diese gibt es in zwei Farben, Braun und Schwarz, im Satz für jeweils 598,00 € erhältlich. Die in handwerklicher Tradition hergestellten Taschen haben edle, hochwertige Accessoires sowie eine spezielle Oberflächenbehandlung. Eine verstärkte Kunststoffrückwand, robuste Gurtschnallen und reißfeste Nähte geben der Ledertaschen den englischen Namen „Rugged“ was auf Deutsch unter anderem „robust“ heißt. Die Cutout Taschen haben ein Gewicht von 2,1 kg und stellen einen Inhalt von 22 Liter bereit. Passend zu der Serie gibt es auch ein Smallbag für jeweils 315,00 €. Auf die Gepäckbrücke passt die Legacy Lederhecktasche, welche in drei verschiedenen Farben zu erwerben ist. In Schwarz, Sand/Hellbraun und in dem Dunkelbraun, wie die Rugged Ledertaschen, kostet eine Tasche 199,50 €. Wem der Schutz seines Bikes wichtig ist bleibt nicht auf der Strecke. Auch dafür hat Hepco & Becker etwas im Sortiment. Ein schwarzes Lampenschutzgitter für 92,50 € und ein Motorschutzbügel, ebenfalls in Schwarz, sind bereits für die SCR950 lieferbar. Wer seine Maschine noch etwas „aufhübschen“ will kann dies mit dem Zylinderkopffender für 75,50 € und dem Luftfilterboxfender für 84,50 € machen. Beide Fender sind schwarz und lieferbar.



Bildinformation: SCR950 mit Zubehör von Hepco & Becker